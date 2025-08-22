Встретится ли Зеленский с Путиным в 2025 году: букмекеры резко переоценили шансы

Шансы на встречу президента Украины Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным резко упали. Это произошло через несколько дней после встречи Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные с криптобетинговой платформы Polymarket. По состоянию на 21 августа пользователи онлайн-площадки оценивают вероятность во встречу Зеленского с Путиным до конца года лишь в 27%.

Это в 2,5 раза ниже пиковых показателей зафиксированных 19 августа, когда шансы составляли до 65%. Также эти показатели несколько ниже, чем в предыдущие месяцы – после открытия линии в мае шансы на встречу лидеров России и Украины, оценивались в менее 30%, но, начиная с июня и до начала августа, они упали и колебались на уровне 12-14%.

Ситуация изменилась в начале августа, когда Трамп анонсировал встречу с Путиным. Еще больше ставки выросли после того, как президент США позвонил Путину во время визита Зеленского и европейских лидеров в Белый дом и сообщил, что российский диктатор соглашается на личную встречу. Однако впоследствии в Кремле настаивали, что готовы лишь повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной. С начала открытия линии на Polymarket, на это событие уже поставили более миллиона долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о пользователе Polymarket, который меньше чем за год заработал на ставках на события почти $143 тыс. (то есть в среднем примерно по $12 тыс. в месяц). Такую прибыль ему принесла довольно необычная тактика – он каждый раз выбирал, что то или иное событие не сбудется. Общий оборот его ставок с августа 2024 года превышает $18,5 млн. Сейчас его портфель оценивается почти в $98 тыс., а количество заключенных сделок достигает почти 3,4 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!