"Вторник казался далекой вечностью": как мужчине удалось сорвать €1 млн в лотерее

Ирландский игрок выиграл 1 005 000 евро в лотерее, что стало для него самым большим выигрышем в жизни, и вынужден был он его ждать подтверждения из-за праздничных выходных. Деньги он планирует потратить постепенно – прежде всего на семью, отпуск и финансовую стабильность без поспешных решений.

Об этом пишет The Irish Sun. Счастливый билет был приобретен в городе Корк, на заправке . Именно там обычная покупка превратилась в билет в новую жизнь, хотя сам победитель узнал об этом только позже.

После розыгрыша новость быстро распространилась, и мужчина сразу заподозрил, что именно его билет может быть победным. Он был почти уверен в этом, но не хотел делать поспешных выводов, пока не получит официального подтверждения от лотерейного центра. Из-за праздничных выходных пришлось ждать несколько дней, и именно этот период он описал как психологически самый сложный.

"В субботу я уже на 99,9% понимал, что выиграл, но ждал подтверждения. Вторник казался вечностью далеким, но когда я наконец поговорил с командой, все подтвердилось", – рассказал он.

Особенно эмоциональным моментом стало сообщение для жены. Она сначала не поверила, ведь раньше муж уже шутил о выигрышах, и на этот раз восприняла новость осторожно. Только после проверки стало понятно, что это реальный миллионный выигрыш.

Несмотря на радость, победитель сразу заявил, что не планирует поспешных расходов. Его подход максимально спокойный и обдуманный, сначала – осознать событие, потом уже принимать решения.

В приоритете для него остается семья и финансовая стабильность. Он также отметил, что уже имеет запланированный отпуск, но теперь он может стать не просто отдыхом, а символической точкой нового этапа жизни.

