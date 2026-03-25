Вводят жесткий фильтр пользователей: рынки прогнозов одновременно переписали свои правила

Платформы прогнозных рынков Kalshi и Polymarket синхронно ужесточили правила противодействия инсайдерской торговле. Ограничения касаются прежде всего спортсменов, политиков и других лиц, которые могут иметь доступ к закрытой информации или влиять на результаты событий.

Об этом пишет iGgaming Today. Ужесточение правил происходит на фоне роста популярности прогнозных рынков, где пользователи делают ставки на политические, экономические и спортивные события.

Основной риск – использование инсайдерской информации. В случае спорта это могут быть игроки или тренеры, в политике – чиновники или участники избирательных процессов.

Обе платформы фактически движутся в одном направлении – они хотять уменьшить регуляторные риски и повысить доверие к рынку. Без этого масштабирование таких сервисов в легальном поле остается ограниченным.

Что изменил Kalshi

Американская платформа запустила превентивный контроль вместе с компанией IC360, которая специализируется на риск-менеджменте и добропорядочности в сфере ставок и спорта. Речь идет о проверке еще до заключения сделок.

Пользователей из профессионального и студенческого спорта могут блокировать на этапе регистрации или попытки участия в рынке, если система обнаруживает рисковые признаки. Фактически платформа пытается не допустить потенциальный конфликт интересов к осуществлению ставок.

Такой подход соответствует требованиям регулятора. Деятельность Kalshi контролирует Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая требует предотвращать манипуляции на рынках событий.

Что изменил Polymarket

Polymarket, работающий на блокчейне, обновил политику честности. Он прямо запретил:

торговлю на основе непубличной информации;

использование незаконных инсайдов;

участие лиц, которые могут влиять на результаты событий (в частности политиков или организаторов).

Платформа также уточнила механизмы мониторинга транзакций. Она оставила за собой право блокировать аккаунты и аннулировать сделки в случае нарушений.

Напомним, Polymarket запрещен в Украине из-за отсутствия лицензии на деятельность в сфере азартных игр. Формат "рынков прогнозов" фактически предполагает ставки на события, что подпадает под требования "азартного" законодательства. Из-за этого пользователи не имеют гарантий защиты средств, а государство – инструментов контроля за финансовыми операциями, что создает дополнительные риски.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США официально закрыли две проверки в отношении Polymarket. Это стало очередным проявлением активной поддержки индустрии цифровых активов со стороны администрации президента Дональда Трампа.

