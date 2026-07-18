Выдал себя за сотрудника магазина и похитил лотерейные билеты: в США задержали серийного мошенника

В штате Аризона (США) полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж лотерейных билетов из магазинов сети Circle K. По версии следствия, он выдавал себя за сотрудника компании, надевая фирменную футболку, после чего беспрепятственно забирал билеты из торговых точек.

По данным полиции города Меса, первый случай произошел 27 июня 2026 года, пишет GamblingNews. Сотрудники сообщили правоохранителям, что мужчина вышел из помещения с лотерейными билетами, не оплатив их.

Уже 1 июля аналогичный инцидент произошел в другом магазине Circle K. А менее чем через час подозреваемый появился еще в одной торговой точке.

Всего мужчину подозревают как минимум в трех эпизодах. Общая стоимость похищенных лотерейных билетов превысила 1,4 тыс. долларов.

Во время последней попытки кражи ситуация переросла в конфликт: по данным следствия, подозреваемый ударил настоящего сотрудника магазина, который пытался его остановить. Полицейские, которые уже реагировали на сообщения о подобных случаях, оперативно прибыли на место и задержали мужчину.

Местные сотрудники Circle K заявили журналистам, что больше всего от таких преступлений страдают работники магазинов, ведь именно им приходится объяснять недостачу товара и проходить служебные проверки. Представители полиции отмечают, что подобные схемы происходят регулярно, однако серийных воров обычно удается быстро установить благодаря записям камер видеонаблюдения и схожему способу действий.

Лотерейные билеты нередко становятся объектом краж в США, поскольку их можно быстро активировать или проверить на выигрыш. В то же время операторы лотерей отслеживают серийные номера билетов, поэтому попытки получить по ним выплаты после кражи часто помогают правоохранителям установить личность злоумышленника.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Аризоне суд будет определять законного владельца лотерейного билета, принесшего джекпот в 12,8 млн долл., после того как его не выкупила покупательница, а приобрел работник магазина. Из-за уникальных обстоятельств организаторы лотереи даже приостановили стандартный срок получения выигрыша.

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