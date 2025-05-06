Выиграл 167 миллионов в лотерею и попал за решетку: как миллионер из США оказался в тюрьме

Житель США Джеймс Фартинг выиграл в лотерею Powerball 167,3 миллиона долларов 26 апреля 2025 года. Уже 30 апреля его арестовали за участие в драке, нападение на полицейского и нарушение условий досрочного освобождения.

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Об этом пишет Yahoo. В США житель штата Кентукки буквально за считанные дни прошел путь от миллионера до арестанта.

26 апреля Джеймс Фартинг вместе со своей матерью выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball - 167,3 миллиона долларов. Но уже через четыре дня после желанного выигрыша мужчина оказался за решеткой из-за участия в драке и нападения на полицейского.

Все началось с простого лотерейного билета стоимостью два доллара, который Джеймс приобрел для своей матери. 26 апреля им сообщили, что именно этот билет оказался счастливым и принес самый большой выигрыш в истории штата Кентукки.

Семья Фартингов сразу заявила, что не могла и мечтать о таких деньгах. "Я даже представить не могла, что такое возможно - мы просто хотели немного развлечься", - отметила мать победителя. Выплата состоялась уже через два дня, 28 апреля.

Но вместо того, чтобы наслаждаться новой жизнью, уже 30 апреля Джеймс Фартинг оказался в полицейском участке. По данным Yahoo, он был в курортном отеле, где стал участником конфликта. Все завершилось тем, что победитель Powerball ударил другого посетителя, а после прибытия правоохранителей - еще и шерифа.

Полицейский получил удар ногой в лицо, в результате чего имел отек и покраснение. Фартинг пытался убежать, но был задержан. Ему предъявили сразу несколько обвинений: в нападении на полицейского, сопротивлении аресту, побоях и нарушении условий досрочного освобождения.

Оказалось, что до выигрыша Джеймс Фартинг уже имел проблемы с законом. Он был условно досрочно освобожден, то есть находился под контролем службы пробации. Новые правонарушения могут обернуться для него возвращением в тюрьму уже надолго.

Кроме того, в момент конфликта с ним была его девушка, которая, по словам свидетелей, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, "кричала, визжала и говорила несвязно". Ей также предъявлено обвинение - за нарушение общественного порядка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 74-летний пенсионер из Чикаго выиграл $2,5 миллиона в лотерее, использовав номера со своих ретро-автомобилей. Часть денег он потратит на реставрацию Buick Riviera 1971 года, а остальные - на поддержку автомеханического колледжа.

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