Выиграл $3 млн в лотерею, но не забрал деньги: в Колорадо ищут новоиспеченного миллионера

В Колорадо (США) ищут "пропавшего миллионера". Обладатель джекпота в 3 млн долларов пока не заявил о себе и не обратился за выигрышем.

Видео дня

Речь идет о розыгрыше Сolorado Lotto+, который состоялся еще 1 октября вечером. Об этом пишет CBS.

Таинственный игрок угадал все шесть номеров: 7, 15, 17, 28, 30 и 31. Шанс на такой выигрыш составляет 1 к 3,8 млн.

По данным организаторов лотереи, счастливый билет на сумму 3 071 596 долларов был куплен в супермаркете Safeway в Конифере. При этом нужно учесть, что если счастливчик захочет забрать деньги единовременно, он получит только около 1,5 млн долларов после вычета налогов.

Чтобы заявить свои права на выигрыш, необходимо отправить подписанный билет и заполненную форму заявки организатору лотереи. Это можно сделать онлайн, по почте или лично посетить один из центров Colorado Lotto+.

Согласно законодательству штата Колорадо, победители лотереи имеют 180 дней с момента розыгрыша, чтобы заявить о своем выигрыше. В противном случае джекпот будет аннулирован, а деньги направят на финансирование образовательных и общественных программ штата.

Власти напоминают: билет необходимо бережно хранить, а перед подачей – сделать его копию или фото. Финансовый консультант Роб Уилсон в интервью CBS отметил, что первыми шагами для любого победителя должны стать:

копия или фото билета как доказательство владения,

консультация с адвокатом и бухгалтером для выбора формы выплаты и защиты выигрыша.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как игрок из Нью-Джерси выиграл 4,2 млн долларов в слот-игре во время обеденного перерыва. Счастливый билет стоил всего 5 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!