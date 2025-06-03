Выиграл $40 000 в лотерее и исчез: в США ищут таинственного победителя

Счастливчик из США (штат Луизиана) выиграл $10 000 в лотерее Mega Millions и увеличил свой выигрыш до $40 000 благодаря опции Megaplier. Однако победитель до сих пор не появился, и если не заявит о себе до 15 июня 2025 года, деньги будут потеряны навсегда.

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Об этом пишет The Sun. Неизвестный счастливчик, сделавший простую, но стратегическую ставку, приумножил свой выигрыш в четыре раза.

Счастливый билет был куплен в городе Лакомб, в магазине Singh Brothers Two, на розыгрыш, который состоялся 17 декабря 2024 года. По стандартному билету игрок мог бы получить только $10 000. Однако, он решил добавить Megaplier – специальную опцию, которая стоит лишь дополнительный $1, но способна увеличить выигрыш в 2, 3, 4 или даже 5 раз.

В этом случае, был активирован коэффициент 4X, увеличивший выигрыш до $40 000. Megaplier – это опция, которую можно добавить к каждому билету Mega Millions. Перед каждым розыгрышем, во вторник и пятницу, из отдельного пула вынимается шарик с множителем. Вероятности следующие:

2X – 5 из 15 шариков;

– 5 из 15 шариков; 3X – 6 из 15;

– 6 из 15; 4X – 3 из 15;

– 3 из 15; 5X – 1 из 15.

Эта простая стратегия позволяет значительно увеличить приз, не претендуя на джекпот. Победители имеют 180 дней с момента розыгрыша, чтобы обратиться за выигрышем. Это означает, что последний день, когда можно заявить о себе – 15 июня 2025 года. После этого срока $40 000 просто вернутся в бюджет лотереи.

Каждый год миллионы долларов теряются из-за того, что победители не заявляют о себе вовремя. Также из-за наплыва азартных игроков с 5 апреля 2025 года произошли важные изменения, и стоимость одного такого билета выросла с $2 до $5.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 56-летний канадец Лоуренс Кэмпбелл из города Виннипег выиграл 3,6 миллиона долларов в лотерею. Однако теперь он подает в суд на свою бывшую девушку, которая, как он утверждает, забрала все деньги и обманула его.

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