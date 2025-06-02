Женщина забрала джекпот в $3,6 млн и исчезла: канадец подал в суд на возлюбленную за похищенный выигрыш

56-летний канадец Лоуренс Кэмпбелл из города Виннипег выиграл 3,6 миллиона долларов в лотерею. Однако теперь он подает в суд на свою бывшую девушку, которая, как он утверждает, забрала все деньги и обманула его.

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Об этом пишет People. В январе 2024 года Кэмпбелл купил лотерейный билет со скретчем. Когда выяснилось, что билет выигрышный, он решил поделить радость со своей девушкой - Кристал Энн Маккей.

Они вместе отправились в магазин, чтобы получить выигрыш, но Кэмпбелл столкнулся с неожиданной проблемой, ведь из-за отсутствия государственного удостоверения личности он не мог самостоятельно забрать средства. Представитель Западноканадской лотерейной корпорации посоветовал, чтобы деньги получила Маккей, которая имела соответствующие документы.

Кэмпбелл утверждает, что доверил женщине всю сумму и позволил зачислить ее на ее счет, поскольку на тот момент не имел собственного банковского счета. Он считал, что их отношения - это "верная, преданная и перспективная" пара, и даже не мог представить, чем все это закончится.

После получения средств Маккей исчезла. Она не вернулась в гостиничный номер, где жила с Кэмпбеллом, не отвечала на звонки, заблокировала его в социальных сетях и даже получила против него защитный судебный ордер. По словам Кэмпбелла, она сказала, что хочет быть с "новым парнем", прежде чем полностью оборвать с ним любую связь.

В апреле 2024 года CTV News опубликовало видео, на котором пара держит огромный чек на 5 миллионов канадских долларов (эквивалентно 3,6 млн долларов США) с именем Маккей. В видео она заявила, что планирует "помочь семье". Но по словам Кэмпбелла, это было лишь прикрытие.

14 мая 2025 года Кэмпбелл подал официальную жалобу в Суд Королевской скамьи Манитобы против своей бывшей девушки, а также против Western Canada Lottery Corporation и Manitoba Liquor and Lotteries. Его адвокат Чед Пентинг заявил, что эта ситуация - пример "системной кармы" и вины самих лотерейных органов, которые, по словам стороны истца, нарушили надлежащие протоколы.

Судебный приказ пока запрещает Маккей тратить деньги, покупать или дарить любое имущество или транспортные средства до завершения рассмотрения дела. Следующее слушание назначено на 13 июня 2025 года. Адвокат Маккей сообщил, что она будет оспаривать обвинения и подаст заявление защиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США приговорили к 21 месяцу тюрьмы адвоката, которая обманула клиентов на сумму почти в 9 млн долларов. Деньги она спустила на азартные игры, дорогие покупки и элитный отдых.

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