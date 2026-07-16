Выиграл 7 млн долларов и стал ещё богаче: победитель лотереи рассказал, как увеличил своё состояние почти вдвое

Около двух лет назад пользователь Reddit, по его словам, выиграл в лотерею примерно 7 млн долларов, купив билет со случайными числами на заправке. Победитель утверждает, что не только не потратил джекпот, но и благодаря инвестициям увеличил свое состояние до 12,4 млн долларов.

Об этом говорится в его публикации в социальных сетях. Его новый рассказ в формате AMA, где пользователи могут задавать автору вопросы, привлек значительное внимание в сети. Мужчина заявил, что продолжает периодически делиться новостями о жизни после джекпота, в частности чтобы показать критикам, что до сих пор не обанкротился.

В то же время история остается анонимной и не имеет независимого официального подтверждения. Поэтому все подробности о выигрыше и состоянии мужчины основаны исключительно на его собственных рассказах.

По словам автора поста, около двух лет назад он выиграл в лотерею примерно 7 миллионов долларов. С тех пор мужчина начал публиковать периодические обновления о своём финансовом положении. Через год после выигрыша он оценивал свой чистый капитал уже в 11,1 миллиона долларов. В новой публикации пользователь заявил о дальнейшем росте состояния до 12,4 миллиона долларов.

Таким образом, если приведенные им данные соответствуют действительности, за два года победителю удалось увеличить капитал примерно на 5,4 миллиона долларов по сравнению с первоначальной суммой выигрыша.

"В основном я делаю ежегодные обновления, чтобы скоротать время в аэропорту и показать ненавистникам, что я ещё не обанкротился", — пошутил мужчина. Одним из главных источников увеличения капитала он назвал инвестиции.

Сам мужчина объясняет свои результаты тем, что еще до лотерейной победы имел опыт работы с финансами. По его словам, ранее он занимал руководящую должность в финансовой сфере. Поэтому после получения миллионов победитель якобы не стал хаотично тратить деньги, а использовал свои профессиональные знания для управления капиталом.

Его история существенно отличается от распространенного образа лотерейного миллионера, который сразу покупает дорогие автомобили, особняки и тратит значительные суммы на развлечения. При этом сам многомиллионный выигрыш, как утверждает мужчина, стал результатом обычной случайности.

Лотерейный билет он приобрел на заправочной станции, для игры не использовал собственную "счастливую" комбинацию, даты рождения родственников или другую особую систему. Числа в билете были случайными. После этого жизнь мужчины кардинально изменилась, хотя он продолжал скрывать свою личность.

В своём посте мужчина предложил пользователям задавать любые вопросы о жизни после крупного лотерейного выигрыша. Единственным условием стала анонимность: автор отказывается отвечать на вопросы, которые могут помочь установить его личность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинец выиграл в лотерею 100 тыс. грн, но едва не потерял деньги, поскольку сначала не разглядел истинную сумму. Выигрышный билет он купил в свой день рождения — так ему подсказала интуиция.

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