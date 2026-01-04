Выиграл более 6 млн грн, однако так и не забрал джекпот: в стране ЕС ищут владельца счастливого билета

В Великобритании разыскивают владельца билета лотереи EuroMillions, который выиграл 112 091 фунт (6,37 млн грн) в розыгрыше от 12 декабря и до сих пор не обратился за призом. Если победитель не заявит о себе до 10 июня 2026 года, он потеряет право на получение денег.

Об этом пишет Mirror. Операторы Национальной лотереи Британии призывают всех, кто покупал лотерейные билеты в округе Повис в Уэльсе, немедленно проверить свои результаты.

Именно там был приобретен выигрышный билет, который принес своему владельцу более 112 тысяч фунтов стерлингов. Речь идет о розыгрыше EuroMillions, состоявшемся 12 декабря. В этом тираже в Британии было продано три билета, каждый из которых стал выигрышным и принес своим владельцам по 112 091 фунту стерлингов. Двое победителей уже обратились за своими средствами, тогда как третий до сих пор не появился.

По нынешнему курсу сумма выигрыша составляет около 6,37 млн гривен. Однако без подтверждения права собственности на билет деньги выплачены не будут. По правилам Национальной лотереи Великобритании, победитель имеет ограниченное время для того, чтобы заявить о выигрыше.

В этом случае конечной датой является 10 июня 2026 года. Если до этого момента владелец билета не обратится к операторам, приз будет признан невостребованным. Невостребованные выигрыши, как правило, направляются на финансирование благотворительных и социальных проектов в Великобритании. То есть даже выигранные деньги не исчезают, но сам победитель теряет право на получение приза.

Операторы лотереи в очередной раз подчеркивают, что даже большие выигрыши могут остаться невыплаченными, если люди не проверяют свои билеты или забывают о них. В связи с этим жителей округа Повис просят внимательно пересмотреть старые билеты, особенно те, что были приобретены накануне рождественских праздников.

