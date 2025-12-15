Выиграл джекпот в лотерее и живет в социальном жилье: куда потратил средства счастливчик

Француз Бруно Калун выиграл в 1995 году самый большой на то время лотерейный джекпот во Франции – 70 млн франков (≈16 млн евро), но сейчас живет в социальном жилье. Он активно делился выигрышем, инвестировал в различные проекты и помогал людям, хотя многие инвестиции потерпели неудачу.

Об этом он рассказал изданию La Voix du Nord. Житель города Азебрук на севере Франции Бруно Калун в 1995 году стал победителем крупнейшего в то время джекпота в истории французской лотереи.

Спустя три десятилетия он живет в социальном жилье, однако утверждает, что это не стыдно. "Я доволен тем, где я есть, нет ничего постыдного в том, чтобы жить в социальном жилье", – говорит он изданию.

3 декабря 1995 года 36-летний банковский служащий попал в вечерние новости телеканала TF1 как новый миллионер. После двадцати лет участия в лотерее он наконец получил выигрыш в размере 70 миллионов франков, что сейчас эквивалентно примерно 16 миллионам евро.

Несмотря на такой солидный выигрыш, Калун не потратил все на личные роскоши. Он активно делился средствами с близкими, жертвовал в пользу благотворительных организаций и инвестировал в различные проекты. Среди них была конюшня с 14 лошадьми, где он организовывал экскурсии для желающих ознакомиться с миром конских скачек. Однажды он даже устроил поездку для 400 фламандцев, во время которой проводили лотереи с телевизорами в качестве призов.

В 1997 году Калун стал владельцем обанкротившейся компании по продаже свинины, инвестировав часть выигрыша и сохранив 49 рабочих мест. Однако компания испытала финансовые трудности и была ликвидирована в 2004 году. После этого он продолжил инвестировать за рубежом, в частности открыл французскую пекарню в Сараево после окончания войны и арендовал самолеты для туристических услуг в Хорватии.

Многие из этих проектов тоже не имели успеха, но Калун не жалеет о сделанном. Он подчеркивает, что для него главное – возможность помогать людям и делать добро, и это делает его счастливым.

