Выиграл в лотерею $100 000 и долго скрывал от семьи: почему мужчина умолчал о джекпоте

Мужчина в США нашел лотерейный билет с выигрышем $100 000 только через несколько месяцев после покупки. Сначала семья не поверила в его историю, однако впоследствии убедилась в везении. В частности, счастливчик планирует распределить деньги между сбережениями и необходимой помощью близким.

Об этом пишет People. Мужчина приобрел несколько лотерейных билетов лотереи в местном магазине и, как сам рассказывает, просто положил их в коробку на хранение.

Он не проверял их почти пять месяцев, пока случайно не решил вернуться к старым билетам после розыгрыша. По словам Пендлтона, он покупал билеты в течение нескольких недель, а затем отложил их до момента розыгрыша.

Когда он наконец проверил результаты, сначала подумал, что это обычная удача на мелкую сумму. "Один билет выиграл 100 долларов, а потом я увидел другой и там было 100 000 долларов. Я подумал, это что действительно со мной?" – вспоминает мужчина.

Шок был настолько сильным, что он несколько раз проверял результаты, не веря собственным глазам. Самое интересное началось позже, когда Пендлтон рассказал о выигрыше семье. Он признается, что сделал это не сразу, частично из-за недоверия к самому факту, а частично из-за осторожности.

Поскольку новость была озвучена 1 апреля, часть родственников восприняла ее как шутку. "Я до сих пор не уверен, понимают ли они, что это правда", – говорит он с улыбкой. Несмотря на неожиданность выигрыша, 70-летний победитель уже имеет четкий план.

Он подходит к деньгам максимально осторожно и распределяет их в три части – сбережения, помощь близким и расходы на собственные нужды. "Я планирую часть отложить, часть поделиться, а часть потратить – именно в таком порядке", – объясняет счастливчик.

