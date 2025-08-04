Выиграла 100 млн грн в 16 лет: самая молодая победительница лотереи рассказала, как потратила выигрыш

Самая молодая победительница лотереи в Великобритании Келли Роджерс выиграла почти 100 миллионов гривен, но потеряла их в течение девяти лет (на одежду, подарки, наркотики и пластические операции). Сегодня она признается, что деньги не принесли счастья, и начинает жизнь заново как мама пятерых детей.

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Об этом пишет The SUN. В 2003 году 16-летняя британка Келли Роджерс стала настоящей сенсацией, она выиграла в Национальной лотерее 1,8 миллиона фунтов стерлингов, по тогдашнему курсу это почти 100 миллионов гривен.

Впрочем, спустя два десятилетия после триумфа девушка признается, что выигрыш не сделал ее жизнь счастливой, а скорее изуродовал. Сегодня Келли 38-летняя мама пятерых детей, которая вспоминает прошлое с горечью и пытается начать новый этап с новым возлюбленным. Она до сих пор остается самой молодой победительницей лотереи в Великобритании, ведь возраст участников впоследствии подняли до 18 лет, и ее рекорд, скорее всего, останется незыблемым.

Когда судьба улыбнулась Келли, она жила в приемной семье в городке Уоркингтон и работала обычной кассиршей. После выигрыша она сразу купила дом, куда переехала с парнем – отцом своих будущих детей. Но новая жизнь принесла не радость, а лавину решений, к которым она не была готова. "Я буквально за день превратилась из беззаботного ребенка во взрослого человека, принимающего серьезные решения", – вспоминает Келли.

По словам женщины, она быстро окружила себя так называемыми друзьями, которые просили деньги на машины, брендовые вещи или просто "в долг". "Я не могла отказать. Я думала, что мне действительно везет, когда помогаю. Но впоследствии поняла, что меня использовали из-за моего возраста", – рассказывает она.

За девять лет после выигрыша Келли полностью потратила свой джекпот. Основные статьи расходов – пластическая хирургия, одежда, наркотики, а также щедрые подарки друзьям и родственникам.

Жизнь с избранным мужем не сложилась. Развод, по словам самой Келли, был очень болезненным. Она признается, что пережила попытку самоубийства, после чего ее временно лишили родительских прав.

Сегодня Келли оправилась от прошлого и строит новую жизнь с 35-летним инженером Тоддом Эйлбеком. Они вместе воспитывают детей, а в соцсетях регулярно делятся теплыми семейными фото. Несмотря на сложное прошлое, она не скрывает своих ошибок и откровенно говорит о том, что деньги не сделали ее счастливой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинец из Черкасс Ярослав Фирцак выиграл 190 тысяч гривен в государственной лотерее, купив билет онлайн всего за 40 гривен. Он играет уже два года, доверяет только официальным лотереям и не планирует разглашать свои планы на выигрыш.

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