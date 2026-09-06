Выиграла 100 тыс. долларов в лотерею накануне свадьбы: будущая невеста рассказала, на что потратит выигрыш

32-летняя жительница Уилмингтона выиграла 100 тысяч долларов в мгновенной лотерее – это её первый крупный лотерейный приз. Часть денег будущая невеста планирует потратить на свою свадьбу, поэтому выигрыш стал приятным подарком накануне важного события.

Об этом пишет Milford Live. По словам представителей лотереи, новость настолько удивила её, что она сразу же начала звонить родным, чтобы сообщить о неожиданном богатстве.

Победительница не скрывает, что деньги появились как раз вовремя. Женщина готовится к свадьбе, поэтому часть выигрыша планирует потратить именно на организацию предстоящего торжества. Таким образом, лотерейный приз поможет будущим супругам покрыть часть расходов на один из самых важных дней в их жизни.

Для невесты это особенно приятное стечение обстоятельств, ведь вместо того, чтобы просто планировать бюджет свадьбы и подсчитывать будущие расходы, теперь она может позволить себе немного больше свободы в финансовых решениях. При этом женщина не сообщила, какую именно сумму потратит на свадьбу и какую часть выигрыша сохранит.

Выигрышный билет женщина приобрела за $20 в магазине, именно там ей достался билет мгновенной лотереи с главным призом. Узнав о выигрыше, будущая невеста не стала держать новость в секрете. Она сразу связалась с членами своей семьи, чтобы рассказать о том, что произошло.

Для близких женщины это также стало неожиданностью, ведь до этого она никогда не получала столь крупного лотерейного приза. Интересно, что после выигрыша 32-летней жительницы Уилмингтона в игре оставался еще один крупный приз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американец Джордж Захария из Массачусетса выиграл в лотерею $1 млн, но вместо того, чтобы тратить деньги на себя, решил использовать выигрыш для обеспечения безбедной пенсии своей матери. Победитель выбрал единовременную выплату и получил $650 тысяч до уплаты налогов, а счастливый билет стал крупнейшим лотерейным выигрышем в истории города.

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