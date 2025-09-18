Выиграла $150 тыс. и пожертвовала все на благотворительность: поступок победительницы удивил организаторов лотереи

Американка Керри Эдвардс из штата Вирджинии выиграла в лотерею 150 тыс. долларов. Вместо того, чтобы насладиться выигрышем и потратить его на свои нужды, женщина перевела всю сумму нескольким благотворительным организациям.

Видео дня

Как сообщили организаторы лотереи из Virginia Lottery, во время розыгрыша Powerball 8 сентября победительница угадала 4 из 5 выигрышных чисел, а также специальное число Powerball. Обычно такая комбинация гарантирует выигрыш 50 тыс. долларов, но Эдвардс дополнительно потратила 1 доллар на умножитель, поэтому ее призовой фонд утроился.

Свой выигрыш женщина получила 16 сентября и решила раздать его тремя равными пожертвованиями по 50 тыс. долларов. О Кэрри Эдвардс сделала это заявление на мероприятии Вирджинской лотереи, объяснив свое решение сделать пожертвование на дела, которые она горячо поддерживает:

Ассоциации лобно-височной дегенерации (AFTD) – некоммерческая организация, которая сосредоточена на поддержке людей с фронтотемпоральной дегенерацией (FTD), их семей и опекунов. В прошлом году от этой болезни умер муж женщины Стив Эдвардс.

– некоммерческая организация, которая сосредоточена на поддержке людей с фронтотемпоральной дегенерацией (FTD), их семей и опекунов. В прошлом году от этой болезни умер муж женщины Стив Эдвардс. Shalom Farms – некоммерческая организация, занимающаяся фермерством и вопросами продовольственной справедливости в городе Ричмонд. Эдвардс работает в ней волонтером.

– некоммерческая организация, занимающаяся фермерством и вопросами продовольственной справедливости в городе Ричмонд. Эдвардс работает в ней волонтером. Обществу помощи ВМС и морской пехоты – некоммерческая благотворительная организация, оказывающая финансовую, образовательную и другую помощь действующим и бывшим военнослужащим ВМС. Сама Эдвардс служила в ВМС.

"Эти три организации олицетворяют исцеление, служение и общину. Shalom Farms исцеляют с помощью пищи и почвы, AFTD несет надежду через исследования, а Общество помощи военнослужащим ВМС и морской пехоты продолжает традицию поддержки военных семей в трудные времена", – объяснила Керри Эдвардс свой выбор.

Она призналась, что надеется, что ее поступок вдохновит других победителей также сделать свой вклад в благотворительность.

"Когда доходит до дела, мы все несем ответственность за помощь друг другу в этой жизни, помощь обществу и помощь тем, кто не имеет того, что имеем мы, – это то, на чем они сосредоточены. Я хочу, чтобы это был пример того, как другие люди, когда они благословлены, могут благословлять других людей. Благодарен, что мы можем вернуть это общине", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, организаторы лотереи Powerball ищут двух счастливчиков, которые выиграли на двоих второй крупнейший в истории США лотерейный джекпот – $1,787 млрд. Розыгрыш состоялся 6 сентября, но по состоянию на 15 сентября ни один из победителей не заявил о своих правах на колоссальный выигрыш.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!