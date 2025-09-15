Выиграли $1,8 млрд на двоих: в США больше недели ищут победителей в лотерею

Организаторы лотереи Powerball ищут двух счастливчиков, которые выиграли на двоих второй крупнейший в истории США лотерейный джекпот – $1,787 млрд. Розыгрыш состоялся 6 сентября, но по состоянию на 15 сентября ни один из победителей не заявил о своих правах на колоссальный выигрыш.

Видео дня

Как сообщает USA Today, это стало 13-м случаем в истории США, когда джекпот превысил отметку в $1 млрд. Чтобы его получить, надо было угадать пять выигрышных чисел (11, 23, 44, 61, 62) и красный "супермяч" (Powerball) – 17. Отмечается, что выигрышные билеты были приобретены в разных штатах:

в магазине при автозаправочной станции Big's 103 в городе Фредериксбург, штат Техас;

в городе Фредериксбург, штат Техас; в магазине при автозаправочной станции QuikTrip в Сент-Луис, штат Миссури.

Эти торговые точки получат бонусы за продажу выигрышных билетов. Например, магазин в Техасе имеет право на 250 тыс. бонуса. Также отмечается, что в Техасе впервые выиграли лотерейный приз на миллиард долларов.

Победители имеют два основных варианта для получения своей части джекпота Powerball. Согласно правилам лотерей, они могут выбрать:

Одноразовый платеж. Получение общего выигрыша в размере $410,3 миллиона (до уплаты налогов). Это меньшая сумма, но она выплачивается сразу.

Получение общего выигрыша в размере (до уплаты налогов). Это меньшая сумма, но она выплачивается сразу. Аннуитетные платежи. Получение полной суммы в размере $893,5 миллиона (до уплаты налогов), которая будет выплачиваться 30 постепенными годовыми платежами.

Чтобы официально заявить о своих правах на приз, у владельцев выигрышных билетов есть 180 дней с даты розыгрыша, то есть до 5 марта 2026 года. Чтобы получить выигрыш, им необходимо лично явиться в штаб-квартиру лотереи в своем штате. После этого начнется длительный процесс проверки, что нужно для надлежащей идентификации и оформления всех документов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американец из Южной Каролины поставил все на одну комбинацию чисел 1-7-3-1, купив 162 одинаковых билета в лотерее Pick 4. Риск оказался удачным – он сорвал рекордный выигрыш в 811 000 долларов (33,6 млн гривен).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!