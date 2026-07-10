Выиграла $700, но не забрала деньги: решение 80-летней пенсионерки принесло ей в 140 раз больше

80-летняя жительница американского штата Мичиган рискнула только что выигранными деньгами и получила шестизначную сумму. Сначала она выиграла 700 долларов в мгновенной лотерее. Но вместо того, чтобы забрать наличные, женщина купила на всю сумму новые скретч-билеты. Один из них оказался счастливым и принес ей главный приз – 100 тыс. долларов.

Об этом случае пишет профильное издание GamblingNews. Имя победительницы не называется. Известно лишь, что она проживает в округе Окленд и уже много лет играет в государственные лотереи.

По словам самой американки, она решила не оформлять выплату первого выигрыша в 700 долларов, а сразу потратить все эти деньги на новые билеты. Решение оказалось чрезвычайно удачным – так она и получила свой главный приз.

"Я была ошеломлена, когда поняла, что выиграла 100 тысяч долларов. Мне до сих пор трудно в это поверить", – рассказала женщина представителям лотереи после оформления выигрыша.

Пенсионерка уже знает, как распорядиться деньгами. Часть выигрыша она потратит на оплату текущих счетов и повседневные нужды, а остальное отложит в качестве сбережений.

В "Лотерее Мичигана" также отметили, что счастливый билет женщина приобрела в магазине Kroger в городе Блумфилд-Хиллз. Эта торговая точка получит бонус от лотерейного оператора за продажу выигрышного билета — такая практика является стандартной для крупных выигрышей.

Организаторы подчеркивают: никакой особой стратегии здесь нет. Каждый билет имеет абсолютно одинаковые шансы на успех, независимо от того, покупают ли его за собственные средства или на предыдущий выигрыш. Поэтому история этой женщины – это чистое стечение обстоятельств, а не какая-то закономерность.

Мгновенные лотереи чрезвычайно популярны в США. В Мичигане их продают тысячи супермаркетов, мелких магазинов и АЗС. В то же время организаторы в очередной раз напоминают: участие в розыгрышах не гарантирует победы, ведь каждый результат является случайным. Громкие истории успеха привлекают внимание, но большинство купленных билетов не приносят никаких крупных призов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пьяный миллионер проиграл на ставках $264 тыс. за 2 часа. Теперь он сам владеет сетью сайтов для онлайн-ставок, которые подвергаются жесткой критике со стороны других азартных игроков.

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