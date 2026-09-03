Выиграла 76 тысяч фунтов после потери брата: на что счастливица потратит неожиданный выигрыш

44-летняя Келли Робинсон из Великобритании выиграла 76 923 фунтов стерлингов в лотерее почтовых индексов, разделив миллионный приз с 12 соседями, и считает этот выигрыш особенным подарком от покойного младшего брата. Деньги семья планирует потратить на поездку в Мексику и переоборудование гаража в комнату для 16-летнего сына.

Об этом пишет Manchester Evening News. Всего 1 миллион фунтов стерлингов разделили между 13 соседями, поэтому каждый из них получил по 76 923 фунта стерлингов.

Для Келли эта новость стала особенно неожиданной: недавно женщина пережила тяжелую утрату, ведь в прошлом году умер её младший брат Натан. Ему было всего 40 лет, и Келли убеждена, что её брат каким-то образом помог ей получить этот выигрыш.

"Это маленький подарок от моего брата, чтобы я знала, что он всё ещё рядом", — сказала женщина. Радость Келли разделил её партнёр — 45-летний Микки Уитингтон. Мужчина признался, что сначала просто не мог осознать, что произошло. По его словам, такая сумма способна полностью изменить жизнь семьи.

Микки также рассказал, что семья несколько недель назад даже думала отказаться от участия в лотерее, но в конце концов решила продолжить. Эмоции от победы были настолько сильными, что он даже пошутил, что готов пробежать по улице голым с выигрышным чеком.

Келли и Микки уже придумали, как потратить неожиданный приз. Прежде всего они хотят вернуться в Мексику – семья уже побывала там в прошлом году, и поездка оставила очень приятные впечатления. Теперь благодаря выигрышу они смогут повторить эту поездку и провести время вместе с семьёй, не вынужденные так строго следить за бюджетом.

Однако путешествие – не единственная цель победителей. Часть денег пара планирует потратить на переоборудование гаража. Его хотят превратить в отдельную комнату для 16-летнего сына.

Что такое лотерея почтовых индексов

Postcode Lottery — это британская лотерея, в которой участники играют не по традиционному номеру билета, а по почтовому индексу. Участие стоит 12,50 фунтов стерлингов в месяц, а игроки автоматически участвуют в розыгрышах, связанных с выбранным ими почтовым индексом.

Именно поэтому выигрыш одного адреса может принести деньги сразу нескольким людям, живущим по соседству. В случае с Келли и её соседями один выигрышный почтовый индекс принёс в общей сложности £1 миллион, который разделили между 13 участниками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американец Джордж Захария из Массачусетса выиграл в лотерею $1 млн, но вместо того, чтобы тратить деньги на себя, решил использовать выигрыш для обеспечения безбедной пенсии своей матери. Победитель выбрал единовременную выплату и получил $650 тысяч до уплаты налогов, а счастливый билет стал крупнейшим лотерейным выигрышем в истории города. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!