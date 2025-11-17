Выиграла джекпот, но потеряла дом и брак: женщина назвала победу в казино худшим днем в жизни

Жительница Уэльса Лиза Уокер выиграла в казино 127 тыс. фунтов стерлингов, что она называет худшим днем в своей жизни. Именно с этого у нее началась игровая зависимость, которая привела к тому, что она проиграла в 500 тыс. фунтов, из-за чего потеряла собственный дом и брак.

Об этом сообщает Wales Online. Из-за своей зависимости Лиза и ее дети на время оказались без крыши над головой и были вынуждены жить в общежитии.

Сейчас Лизе 53 года, ей удалось побороть зависимость. Она прошла путь от той, кто пропустил брачную ночь ради азартных игр, до специалиста по поддержке игрозависимых.

"Ужасно, как легко играть в азартные игры в наши дни – они постоянно доступны в наших карманах. 18 лет назад, когда я была на пике своей зависимости, я не играла онлайн и не сидела в телефоне. Я была истощенной, невыспавшейся, но все равно находила силы встать, одеться и поехать в казино или букмекерскую контору. Этого было достаточно, но теперь вам даже не нужно выходить из дома, работы или даже свадебного приема – вы можете играть в азартные игры где угодно и когда угодно", – констатирует Лиза.

Она считает, что такая доступность азартных игр вызывает сильную зависимость. Особенно это грозит накануне рождественских на новогодних праздников – когда люди видят в азартных играх способ заработать немного денег.

В 2001 году, когда Лизе было 29 лет, она выиграла джекпот, который навсегда изменил ее жизнь. После этого она начала играть в азартные игры четыре-пять раз в неделю и дошла до того, что тратила на ставки по 10 часов в день.

Это стало причиной значительных долгов. Чтобы их погасить, женщине пришлось объявить о банкротстве и продать свой дом.

"В отличие от алкоголя или наркотиков, эту зависимость очень легко скрыть... Игроки хорошо умеют это маскировать. Вы можете сидеть в поезде рядом с кем-то, кто смотрит в телефон, и даже не знать, что он играет в азартные игры", – объясняет Лиза Уокер.

Последней каплей стало то, что в 2018 году она выбрала азартные игры вместо того, чтобы провести свою брачную ночь со своим мужем Гэри. После этого Лиза присоединилась к Анонимным игрокам – еженедельные встречи она посещает и по сей день.

"Сейчас я живу в маленькой двухкомнатной квартире с садом, и живу замечательную жизнь... Я богата не финансово – а по жизни. Мои внуки никогда не узнают, что их бабушка была азартной игроманкой. Я помогаю стольким людям, поэтому сейчас у меня замечательная жизнь", – констатирует Лиза.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее бывший футболист Английской премьер-лиги Дин Старридж признался, что страдал лудоманией – он мог проиграть весь гонорар за сутки. Но 5,5 лет назад он победил зависимость от азартных игр и стал послом благотворительной организации Gordon Moody.

