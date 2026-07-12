Выиграла миллионы в лотерею, но билет оказался на свалке: какое решение примут в отношении огромного джекпота

Британка Кэт Мейн утверждает, что выиграла в лотерею 12 миллионов фунтов стерлингов, однако её потенциально выигрышный билет по ошибке признали невыигрышным и выбросили в мусор. Оператор Национальной лотереи проводит расследование и проверяет доказательства женщины, от результатов которого зависит, получит ли она многомиллионный джекпот.

Об этом пишет The Economic Times. По словам британки, около двух десятилетий она использовала в лотерее одну и ту же комбинацию чисел.

После розыгрыша, состоявшегося 6 июня, женщина проверила результаты и увидела знакомые цифры. Комбинация совпадала с номерами билета, который для неё должна была купить мать. Радость быстро сменилась шоком. Когда Кэт позвонила матери, чтобы сообщить о возможном многомиллионном выигрыше, выяснилось, что самого билета уже нет.

По словам семьи, мать Кэт ранее принесла билет в магазин Londis для проверки. Однако терминал якобы не подал звукового сигнала о выигрыше, а сотрудник торговой точки сообщил, что билет невыигрышный.

Не подозревая о возможной ошибке, женщина разрешила выбросить билет в мусорный бак. Когда семья поняла, что комбинация чисел может соответствовать джекпоту, было уже поздно — мусор успели вывезти. Таким образом, потенциально выигрышный билет на 12 миллионов фунтов фактически исчез.

Этим делом занялся оператор британской Национальной лотереи Allwyn. Компания начала проверку, которая должна установить, действительно ли Кэт Мейн приобрела билет с выигрышной комбинацией. Британка уже передала организаторам имеющиеся доказательства. Среди них — подтверждение покупки и видеозапись с камеры наблюдения возле магазина.

На кадрах якобы можно увидеть мать Кэт, которая приходила проверять лотерейный билет. В то же время в самом магазине система видеонаблюдения на тот момент не работала из-за ремонта, что может затруднить установление всех обстоятельств инцидента.

На время проверки предоставление лотерейных услуг в торговой точке приостановили. Терминал, через который проверяли билет, также вывели из эксплуатации. Правила Национальной лотереи Великобритании предусматривают специальную процедуру для случаев, когда выигрышный билет был утерян, похищен или уничтожен.

Однако одних слов потенциального победителя недостаточно. Организатор должен тщательно проверить все обстоятельства, данные о покупке билета и другие доступные доказательства. В случае с Кэт Мейн у оператора есть до 30 дней на принятие решения по её претензии. Даже если право британки на джекпот подтвердят, получить миллионы сразу она не сможет.

Выплату могут произвести только после истечения установленного срока для предъявления утерянных билетов. Поэтому между положительным решением и фактическим получением денег может пройти еще несколько месяцев. Сама Кэт признается, что ожидание решения стало для нее тяжелым испытанием. Женщина фактически считает себя победительницей, однако до сих пор не знает, получит ли она многомиллионный приз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинец выиграл в лотерею 100 тыс. грн, но едва не потерял деньги, поскольку сначала не разглядел истинную сумму. Выигрышный билет он купил в свой день рождения — так ему подсказала интуиция.

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