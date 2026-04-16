Выиграла почти $1 млн в азартной игре и молчала полчаса: странная реакция женщины шокировала даже семью

Женщина из Кентукки (штат США) выиграла более 900 тысяч долларов в азартной онлайн-игре, но из-за шока не смогла сразу сообщить об этом семье и молчала полчаса. Несмотря на полученные огромные деньги она планирует потратить их рационально – закрыть долги, выйти на пенсию и обеспечить себе спокойное будущее.

Об этом пишет People. Победительница, которая решила остаться анонимной, вовсе не планировала больших ставок. Она просто воспользовалась бонусом в 20 долларов и решила попытать удачу.

Все выглядело как обычная игра до того момента, пока на экране не появился крупный символ выигрыша. По словам женщины, она сразу почувствовала, что происходит что-то необычное. Когда цифры начали стремительно расти, а на экране появилась надпись "джекпот", стало понятно, что это не просто удачный день. В итоге выигрыш составил 900 392,68 доллара.

Казалось бы, такая новость должна была бы мгновенно разлететься по всему дому, но реакция женщины была совсем другой. Она призналась, что не смогла сразу сообщить мужу о выигрыше, хотя он был рядом. Вместо этого она просто сидела, пытаясь успокоиться и осознать то, что произошло.

"Я просто ходила по дому и пыталась дышать", – вспоминает она. Лишь через 30 минут, когда эмоции немного утихли, она решилась поделиться новостью с семьей. Реакция была предсказуемой – сначала шок, а потом радость и недоверие.

Через несколько дней после выигрыша женщина официально получила средства. После уплаты налогов сумма составила чуть более 650 тысяч долларов. Даже в этот момент ее не оставляли переживания, она шутила, что боялась не успеть забрать выигрыш.

"Я думала, что если не заберу деньги, меня может сбить автобус, и никто их не получит", – отметила она. Несмотря на эмоции, женщина быстро определилась с планами на будущее. В отличие от громких историй о роскошных покупках, она решила полностью погасить долги и планирует поехать с мужем в путешествие на годовщину.

