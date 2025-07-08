Выиграла в лотерею $4 миллиона и скрывает от семьи: как жительница США сорвала джекпот

77-летняя жительница Мичигана выиграла $4 миллиона в скретч-лотерее, но пока держит это в секрете даже от родных. Она планирует использовать выигрыш для ремонта, благотворительности и финансовой поддержки семьи, получая деньги постепенно в течение 30 лет.

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Об этом пишет People. Женщина выиграла грандиозный джекпот в размере 4 миллионов долларов в новой мгновенной игре Electric 300s от Мичиганской государственной лотереи.

Но самое интересное в этой истории – она до сих пор не поделилась новостью даже с близкими родственниками. По словам победительницы, момент, когда она увидела выигрышную комбинацию, стал для нее настоящим шоком. "Я на некоторое время оцепенела на своем месте", – вспоминает она.

По возвращении домой она сразу показала билет своему мужу. Тот не поверил собственным глазам и, даже внимательно рассмотрев выигрыш, оставался потрясенным. Пара пока держит новость в тайне и планирует сделать настоящий сюрприз для семьи в ближайшее время.

"Мы никому не рассказывали о нашем большом выигрыше, но планируем вскоре удивить нашу семью этой новостью!" – прокомментировала счастливица. Женщина также приняла обдуманное финансовое решение, вместо единовременной выплаты выбрала ежегодные выплаты по $133 000 в течение 30 лет. Такой подход позволяет сохранить финансовую стабильность и избежать типичных ошибок мгновенного богатства.

Выигрыш уже официально зафиксирован, женщина посетила штаб-квартиру Мичиганской лотереи, где все оформлено согласно процедуре. Согласно ее планам, средства пойдут на завершение ремонта дома, помощь родственникам и благотворительные пожертвования.

Игра Electric 300s стартовала в июне 2025 года, и, по данным лотереи, игроки уже выиграли более $15 миллионов. Каждый билет стоит $30, а максимальный приз, именно $4 млн, что и удалось сорвать женщине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США планируют ограничить налоговые отчисления для профессиональных игроков, вместо полного вычета расходов позволят вычесть лишь 90% от выигрыша. Это означает, что даже при минимальной прибыли придется платить налоги с большей суммы, чем реально заработано.

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