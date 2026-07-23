Выиграла в лотерею недвижимость на 15 миллионов долларов: почему организаторы не смогли найти счастливицу

Бывшая военнослужащая из Австралии выиграла в благотворительной лотерее недвижимость общей стоимостью 15 миллионов долларов, но из-за масштабного сбоя в сети Telstra организаторы долго не могли сообщить ей о выигрыше. В итоге женщина получила четыре квартиры, золото на 280 тысяч долларов и мебель стоимостью более 500 тысяч долларов, а письмо о выигрыше сначала восприняла как мошенничество.

Об этом пишет news.com.au. Из-за общенационального отключения связи женщина даже не подозревала, что стала мультимиллионершей.

Победительницу не могли найти из-за масштабного сбоя связи

Представители благотворительной лотереи сразу после розыгрыша пытались связаться с победительницей по телефону. Однако все звонки оказались безуспешными. Причиной стал масштабный сбой в сети крупнейшего австралийского оператора, который оставил без мобильной связи миллионы людей по всей стране.

Из-за технических проблем также возникли перебои в работе цифровых платежей, а в отдельных городах были нарушены транспортные перевозки. После многочисленных неудачных попыток организаторы решили отправить Райли электронное письмо с просьбой как можно скорее связаться с ними.

Генеральный менеджер рассказал, что команда испробовала все возможные способы, чтобы найти победительницу. Именно электронное письмо помогло в конце концов установить контакт, однако женщина не сразу поверила в сообщение.

Сначала она решила, что это очередная мошенническая схема. Только после этого Райли пошла к соседям, воспользовалась их телефоном и перезвонила организаторам. Именно тогда ей официально подтвердили, что она стала обладательницей приза. По словам организаторов, столь необычной процедуры уведомления победителя у них ещё не было.

Что получила счастливица

Главным призом стали четыре квартиры на побережье Саншайн-Кост, общая стоимость которых оценивается в 15 миллионов долларов. Помимо элитной недвижимости, Райли также получила золото стоимостью 280 тысяч долларов, мебель и предметы интерьера на сумму более 500 тысяч долларов.

Общая стоимость призового пакета стала одним из крупнейших выигрышей в истории благотворительной лотереи. Когда женщина услышала официальное подтверждение, она не смогла сдержать слёз. По её словам, в последнее время семья находилась под значительным финансовым давлением. Особенно она переживала за своих детей, которые безуспешно пытались приобрести собственное жилье.

Победительница призналась, что всего несколько дней назад обсуждала этот вопрос с менеджером банка, однако тогда стало ясно, что необходимой суммы у семьи пока нет. Райли говорит, что теперь сможет не только помочь своим близким, но и реализовать собственные мечты. Она планирует заниматься творчеством и создавать изделия, которые будут помогать людям поддерживать психическое здоровье.

Райли поддерживала благотворительную организацию, покупая лотерейные билеты на протяжении почти двух десятилетий. Лотерея направляет полученные средства на поддержку ветеранов и их семей, поэтому женщина регулярно участвовала в розыгрышах, не рассчитывая на крупный выигрыш.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинец выиграл 71 540 грн в лотерее благодаря многотиражному билету, который автоматически участвовал в шести последовательных розыгрышах; за пять угаданных номеров он получил 71 393 грн. Победитель рассказал, что выбирает числа, просматривая статистику предыдущих розыгрышей, а выигранные средства планирует потратить на собственные нужды, хотя конкретного назначения для них пока не определил.

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