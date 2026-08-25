Выиграли $3,4 млн и даже не догадывались: где семь недель пролежал счастливый лотерейный билет

Австралийская пара из Сиднея семь недель не догадывалась, что у них есть лотерейный билет на 4,8 млн австралийских долларов — около 3,4 млн долларов США, ведь он всё это время просто лежал на столе дома. Теперь победители будут получать более $14 200 ежемесячно в течение 20 лет и уже рассматривают возможность выйти на пенсию после многих лет работы.

Об этом пишет People. Победительница рассказала, что всё это время билет находился у них дома, женщина даже периодически вспоминала, что его нужно проверить, но постоянно откладывала это.

В результате прошло примерно семь недель, прежде чем пара наконец решила проверить результаты. Именно тогда их ждала новость, которая могла бы изменить их жизнь.

По данным австралийских СМИ, победители получили джекпот Set For Life. Общая сумма приза составляет 4,8 млн австралийских долларов, что эквивалентно примерно 3,4 млн долларов США. При этом победителям не выплачивают всю сумму сразу. Формат этой лотереи предусматривает регулярные выплаты в течение длительного периода.

Теперь пара будет получать более 14 200 долларов ежемесячно в течение следующих 20 лет. Таким образом, выигрыш фактически обеспечит семье стабильный многолетний доход. Для пары, которая, по её словам, всю жизнь много работала, такой выигрыш стал возможностью задуматься о завершении трудовой карьеры.

Когда женщина наконец проверила билет, она не могла поверить своим глазам. По её словам, она была буквально в шоке, ведь даже не подозревала, что всё это время у них дома лежал билет на миллионный приз.

После того как пара узнала о джекпоте, их планы на будущее существенно изменились. Женщина рассказала, что они с партнером много лет работали и теперь могут позволить себе подумать о более спокойной жизни.

Отдельной деталью этой истории стало место покупки счастливого билета. Его купили в магазине Nextra Kiama. По данным австралийских СМИ, это уже не первый случай, когда именно эта торговая точка продавала билет с крупным выигрышем.

Ранее там также был приобретён билет с призом в 3,4 млн долларов. Таким образом, магазин фактически во второй раз оказался в центре истории о крупном лотерейном выигрыше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах игрок не смог добиться от банка компенсации 33,5 тыс. евро, которые потерял в онлайн-казино без местной лицензии. Мужчина утверждал, что банк должен был приостановить его платежи или предупредить о рисках, однако нидерландский Институт финансовых споров Kifid не обнаружил нарушений со стороны финансового учреждения.

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