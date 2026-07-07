Выиграли 8 млн долларов в лотерею и "отдали" выигрыш: кому супруги уже десять лет оказывают помощь

Супружеская пара из Великобритании, выигравшая в 2016 году в лотерею более 8 миллионов долларов, спустя десять лет продолжает направлять часть выигрыша на поддержку своего местного сообщества, регулярно финансируя благотворительные инициативы. Остальные средства они направили на погашение ипотеки и долгов семьи, путешествия и обеспечение финансовой стабильности своих близких.

Об этом пишет People. Судьбоносный выигрыш произошел в мае 2016 года. В тот день Кевин Джонс купил лотерейный билет, а после розыгрыша решил проверить результаты через онлайн-сервис.

Когда все шесть чисел полностью совпали с выигрышной комбинацией, супруги сначала не могли поверить в свою удачу. Чтобы окончательно убедиться, Мишель позвонила оператору лотереи, который подтвердил, что они стали обладателями джекпота, превышавшего 8 миллионов долларов.

До неожиданного богатства Кевин работал водителем автобуса, а Мишель была ассистенткой в учебном заведении. Несмотря на огромный выигрыш, на следующее утро после известия о джекпоте Кевин всё равно вышел на свою рабочую смену. Лишь позже они оба решили уйти с работы и посвятить больше времени семье и тому, что действительно приносит удовольствие.

Обретя финансовую свободу, Кевин и Мишель не ограничились только собственными потребностями. В последние годы они регулярно помогают волонтерскому продовольственному центру, который поддерживает десятки семей. Супруги не только делают финансовые пожертвования, но и лично участвуют в работе благотворительной организации.

Конечно, часть средств супруги потратили и на себя. Прежде всего они погасили ипотеку, оплатили счета близких родственников и обеспечили финансовую стабильность своей большой семьи. Впоследствии Кевин и Мишель переехали в город Сандбах, чтобы жить поближе к детям и внукам. Также они осуществили свою давнюю мечту — стали больше путешествовать. Одним из их любимых направлений стали Канарские острова, куда супруги неоднократно ездили отдыхать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, азартный игрок из штата Иллинойс подал иск против одной из самых популярных букмекерских платформ в США — DraftKings. Мужчина обвиняет компанию в умышленном развитии у него игровой зависимости, из-за чего он потерял работу и более 2 миллионов долларов США, включая сбережения на собственную свадьбу.

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