Выиграли джекпот или сорвали крупный куш в казино: украинцам напомнили, за что придется заплатить

Крупный выигрыш в лотерею, в букмекерской компании или в ходе рекламного розыгрыша может оказаться меньшим, чем ожидалось. Дело в том, что в Украине такие доходы облагаются налогом, а часть суммы автоматически перечисляется в бюджет.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины. Так, согласно Налоговому кодексу, выигрыши и призы относятся к налогооблагаемым доходам физических лиц.

Если речь идет о лотерее или других азартных играх, лицензированный оператор выступает в качестве налогового агента и самостоятельно удерживает необходимые платежи. С суммы выигрыша взимаются:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора;

таким образом, общая налоговая нагрузка составляет 23%.

Например, если игрок выиграл 100 тыс. грн, после уплаты налогов он фактически получит 77 тыс. грн. Остальные средства оператор перечислит в бюджет.

Нужно ли самостоятельно платить налоги

В большинстве случаев – нет. Если выигрыш выплачивает оператор лотереи, букмекер или организатор акции, именно он начисляет и уплачивает налоги. Поэтому победитель получает средства уже после всех необходимых отчислений и не должен отдельно перечислять налог или военный сбор.

Впрочем, налогооблагаются не только денежные выигрыши. Если победитель получил автомобиль, смартфон, бытовую технику, туристическую поездку или другой ценный приз, налоги начисляются на его стоимость.

В таких случаях применяется специальный коэффициент, предусмотренный Налоговым кодексом, поэтому механизм расчета отличается от обычного удержания 23% с денежного выигрыша.

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