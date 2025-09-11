Выиграли миллион в лотерею и отдали средства в честь коллеги: учителя из США сорвали джекпот

Десять учителей начальной школы в Огайо решили поиграть в лотерею. В конце концов они выиграли $1 000 004 в Powerball, играя совместно много лет через лотерейный пул. Часть выигрыша они решили передать детям покойной коллеги, а остальное разделят между собой на погашение ипотеки, покупки и другие нужды.

Об этом пишет People. Учителя играли вместе много лет, создав так называемый "лотерейный пул" – они скидывались на билеты, а выигрыши (если таковые были) делили между всеми участниками .

Однако на этот раз судьба подарила им по-настоящему значительный приз – $1 000 004. Главной движущей силой их совместной игры была коллега и подруга – Мэри Джо Маноккио, которая более двух десятилетий проработала в школе и была преданной делу учительницей. В марте 2021 года она умерла от рака, но коллеги не перестали участвовать в игре, делая это и в ее честь.

"Мне даже хочется плакать. Она очень любила своих детей и учеников. Для нас она была настоящим ангелом-хранителем", – призналась координатор пула, пенсионерка Карен Рейдер.

Выигрышный билет Рейдер приобрела на местной заправке. Все произошло буднично, она пила кофе, когда решила проверить числа. "Я была на телефоне с дочкой и вдруг поняла: кажется, мы выиграли миллион долларов!" – вспоминает она. Сначала коллеги не поверили и проверили результаты сами. Только после этого радостные звонки и сообщения подтвердили, что они стали миллионерами.

После вычета налогов каждый из десяти победителей получит примерно 72 000 долларов. Одни планируют погасить ипотеку, другие – приобрести автомобиль или сделать крупные покупки для семьи.

Но главное, что они решили почтить память своей подруги и коллеги. Часть выигрыша достанется четырем взрослым детям Мэри Джо Маноккио. По словам Карен Рейдер, семья думает использовать эти деньги для создания мемориала или на совместное семейное путешествие.

