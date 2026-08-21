Выигрышный билет на 12 млн выбросили в мусорный бак: получит ли победительница свой джекпот

46-летняя Кэт Мейн из Южного Уэльса выиграла 12 млн фунтов стерлингов в Национальной лотерее Великобритании, хотя физического билета у нее уже не было. Его случайно выбросили после того, как в магазине во время проверки не сработал терминал и женщине сообщили, что выигрыша нет. Оператор лотереи Allwyn провел расследование и подтвердил ее право на джекпот.

Выигрыш пришелся на тираж 6 июня 2026 года, пишет The Times. Выигрышная комбинация состояла из чисел 8, 10, 26, 30, 35 и 42. Именно эти шесть чисел Мейн использовала примерно 20 лет. Ее мать Фиона обычно покупала билеты для дочери и проверяла их после розыгрышей.

После розыгрыша Кэт Мейн увидела информацию о том, что выигрыш в 12 млн фунтов до сих пор никто не забрал. Она проверила опубликованные номера и поняла, что они совпадают с ее постоянной комбинацией.

Женщина позвонила матери, чтобы уточнить, купила ли она билет на этот тираж. Фиона подтвердила, что покупала его, но сообщила дочери, что в магазине билет проверили и выигрыша якобы не обнаружили.

Оказалось, что мать принесла билет в магазин Londis в Аберсине. По ее словам, терминал не подал звукового сигнала, а на экране не появилось сообщение о выигрыше. Сотрудник сказал, что билет не выиграл, и спросил, нужно ли его вернуть. Фиона ответила, что нет, после чего билет выбросили.

Когда Мейн поняла, что именно этот билет может быть выигрышным, было уже поздно – мусор из магазина успели вывезти.

Как удалось доказать выигрыш без билета

Мейн обратилась к оператору Национальной лотереи Allwyn. Она предоставила доказательства покупки билета и видеозапись с камеры наблюдения соседнего салона, на которой было видно, как ее мать заходит в магазин. Компания также могла проверить данные о продаже билета в собственных системах.

Allwyn провел специальное 30-дневное расследование. Оператор подтвердил, что в Великобритании существует процедура, позволяющая рассматривать претензии даже без физического билета, если заявитель может достаточно убедительно доказать факт его покупки.

В итоге Allwyn признал Кэт Мейн претенденткой на 12 млн фунтов стерлингов. По данным СМИ, выплату ей должны произвести после завершения 180-дневного периода, в течение которого другой человек теоретически может заявить права на этот же выигрыш.

Мейн рассказывала, что в случае получения выигрыша хотела бы поехать в Новую Зеландию на турнир British and Irish Lions в 2029 году. В то же время из-за неопределенности вокруг выплаты она старалась не строить слишком много планов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее азартный игрок проиграл судебный иск против оператора казино в Макао. Мужчина требовал вернуть ему 45,15 млн паундских песо (примерно $5,58 млн) – сумма состояла из средств, переданных промоутеру игорного бизнеса (джанкету), и "процентов", которые истец должен был получить за свои "инвестиции".

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