Вышел в магазин и выиграл 6,3 млн грн: как американец за минуту стал миллионером

Житель штата Мэриленд после тренировки решил зайти в магазин за напитками и продуктами и купил несколько лотерейных билетов просто ради развлечения. Через два дня он узнал, что именно эта спонтанная покупка принесла ему джекпот в размере $150 012, превратив обычный поход в магазин в неожиданную удачу.

Об этом сообщает Southern Maryland. 16 октября житель округа Принс-Джордж, штат Мэриленд (США), просто вышел из тренажерного зала и решил заехать в супермаркет за водой и продуктами – и неожиданно попал в число крупных победителей.

В магазине мужчина решил приобрести несколько лотерейных билетов. По его словам, он сделал это просто ради развлечения, не надеясь на серьезный выигрыш. Однако уже 18 октября он получил настоящий шок, ведь один из билетов оказался победным, а сумма выигрыша составила $150 012 – почти 6,3 миллиона гривен.

"Я не мог поверить своим глазам, когда увидел на экране цифру $150 012", – делится победитель. Он сразу позвал жену, чтобы она убедилась в правильности результата. Мужчина называет это событие "невероятным" и признается, что даже представить не мог, что спонтанная покупка может стать настолько удачным решением.

Сейчас победитель планирует сохранить выигрыш, однако не исключает, что эти деньги помогут сделать праздничные дни этого года немного щедрее для его семьи. Событие стало ярким примером того, как маленькое случайное решение может кардинально изменить жизнь, превратив обычный день в день больших перемен и удачи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, неизвестный счастливчик выиграл в США в лотерею Mega Millions 980 миллионов долларов. Победой увенчался 40-й розыгрыш лотереи, что стало самой длинной в истории серией "холостых" розыгрышей – последний раз джекпот выигрывали 27 июня.

