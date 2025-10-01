"Я не мог поверить, что это реально": в США счастливчик сорвал в казино джекпот в $3 млн

Американец выиграл в казино Empire City в США в слот-машине прогрессивный джекпот, который почти достиг 3 млн долларов. Ранее в этом же году он уже становился победителем, но тогда его выигрыш был в десятки раз скромнее.

Видео дня

Как сообщили в Empire City, Барнетт Т. является регулярным посетителем расположенного в штате Нью-Йорк игорного заведения – в этом казино он играет уже более 10 лет. 25 сентября он выиграл прогрессивный джекпот в размере 2 995 532 долларов – это стало самым крупным выигрышем в истории Empire City.

В миллионера он превратился благодаря слот-машине IGT Wheel of Fortune Triple Stars. Но на самом деле этот выигрыш стал для него уже не первым ранее в этом же году он выиграл в Empire City джекпот в 46 000 долларов.

"Весь этот опыт был нереальным. Я на самом деле испытывал большее волнение, когда несколько месяцев назад выиграл джекпот в размере 46 000 долларов. Когда это произошло, сначала я не мог поверить, что это реально. Когда смотришь на слот-машину, просто не веришь в это. Я играю в Empire City более 10 лет, и никогда не знаешь, когда тебе улыбнется фортуна. В моем случае это произошло дважды за три месяца", – говорит Барнетт.

Несмотря на любовь к игровым автоматам и азартным играм в целом, Барнетт также разумно подходит к тому, как тратить свои деньги. Сначала он собирается инвестировать большую часть выигрыша, а затем, возможно, рассмотрит возможность приобретения второго дома, а также порадовать жену отпуском.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американка подала в суд на казино Bally's Atlantic City, утверждая, что заведение отказалось выплатить ей более $2,5 млн после выигранного джекпота из-за якобы технической ошибки. Федеральный суд разрешил делу двигаться дальше, отклонив ходатайство казино о его закрытии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!