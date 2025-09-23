"Я плакал от шока": американец год покупал лотерейные билеты и стал мультимиллионером

Житель американского штата Иллинойс выиграл в лотерею Lotto 14,6 млн долларов и за одну ночь стал мультимиллионером. Розыгрыш состоялся еще 25 августа, но о счастливчике, которому достался джекпот, стало известно только сейчас.

Об этом сообщили организаторы розыгрыша из Illinois Lottery. Он признался, что перед победой просто выбрал свои любимые числа.

Мужчина решил сохранить анонимность, но рассказал, что начал покупать лотерейные билеты в январе 2024 года, и с тех пор Lotto стало его любимой азартной игрой. О том, что он выиграл невероятное состояние, он узнал только на следующее утро после розыгрыша.

"Я проверил сайт лотереи Иллинойса, чтобы увидеть, кто выиграл, и понял, что это я. Из всех людей это был я! Я плакал, потому что был слишком шокирован", – признается мужчина.

Выигрышный лотерейный билет был приобретен в магазине Crown Mart в городе Ист-Сент-Луис, штат Иллинойс. В нем содержались все шесть выигрышных чисел: 5, 9, 14, 18, 22 и 23. Теперь управляющий магазина получит от организаторов лотереи 1% от суммы приза – 146 тысяч долларов.

"Я просто хочу заботиться о своей семье, иметь красивый дом и ездить на Lexus. Париж также в моем списке! Я с нетерпением жду осмотра достопримечательностей и возможности насладиться всем этим. Но для меня в приоритете будущее моих внучек – я использую эти деньги, чтобы дать им образование и осуществить их мечты", – делится планами новоиспеченный миллионер.

Этот джекпот стал крупнейшим среди всех розыгрышей лотереи Иллинойса в 2025 году. Всего с начала года в штате было продано более 4,8 миллиона выигрышных лотерейных билетов, а общий объем выигранных денег в штате превысил 47 миллионов долларов.

