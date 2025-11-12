"Я просто не мог поверить!": счастливчик сорвал второй джекпот за пять месяцев

Житель города Кэмпбелсвилл в Кентукки (США) Бракстон Скаггс во второй раз за пять месяцев выиграл джекпот в лотерее Kentucky Lottery. Его новый приз составил почти $58 000, что стало настоящей сенсацией даже для организаторов игры. Теперь счастливчик закончит строительство собственного дома, которое начал еще после первого джекпота в $30 000.

Как сообщает телеканал WDRB, выигрыш Скаггс получил в игре Bluegrass Bucks Hot Hit Jackpots Instant Play, которая относится к серии мгновенных онлайн-лотерей. Сумма приза составила$57 947,26 до вычета налогов, после чего победитель забрал "чистыми на руки" $41 722,03.

Первый крупный выигрыш Скаггса произошел в мае 2025 года – тогда он получил $30 000 в игре Triple Platinum. По словам мужчины, после этого он какое-то время не играл, но недавно решил попробовать снова – после того, как его мать выиграла $3 000 в одной из онлайн-игр.

"Я просто не мог поверить! У меня на счете было около $150, я поставил пять долларов – и сразу выпал джекпот. Я был даже более взволнован, чем в первый раз", – рассказал он журналистам.

В комментариях для Local12 Скаггс отметил, что не планирует тратить выигрыши на развлечения: первый приз помог начать строительство собственного дома, а второй – позволит завершить проект.

Лотерея Kentucky Lottery отметила, что вероятность дважды выиграть крупные суммы за короткое время чрезвычайно мала. В то же время представители компании отметили, что пример жителя Кэмпбелсвилла демонстрирует "ответственную игру и реалистичное использование выигрыша – для создания стабильного будущего".

"Это невероятно, но возможно. Особенно при здоровом отношении к игре", – говорят в организации.

