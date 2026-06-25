Япония сразится с Швецией: букмекеры дали прогноз на победителя матча ЧМ-2026

В центральном матче 3 тура группы F Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Японии и Швеции. Вес матчу придает его значение – победа в нем на 100% обеспечит каждой из команд выход в 1/16 финала турнира. По мнению букмекеров же, фаворитами матча являются азиаты, на победу которых действует коэффициент 1.89. Для европейской сборной же он установлен на уровне 4.50.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.53. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу шведов.

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:1 – для него установлен коэффициент 4.90. А кроме того:

1:0 (победа Японии) – 6.80;

2:1 (победа Японии) – 7.80.

Наименее же вероятными букмекерам видится счет 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Игра состоится 26 июня. Начало – 02:00 по Киеву.

После 2-х туров Япония идет на 2 месте, имея 4 очка. В первых матчах эта сборная:

сыграла вничью с Нидерландами 2:2;

победила Тунис 4:0.

Швеция занимает 3 место, имея 3 очка. Эта команда:

выиграла у Туниса 5:1;

с таким же счетом уступила Нидерландам.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, после завершения 2 тура группового этапа Чемпионата мира 2026 года главным фаворитом турнира является сборная Франции. На ее победу действует самый низкий коэффициент из всех участников чемпионата, которые еще сохраняют шансы на его выигрыш.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!