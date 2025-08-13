YouTube "похоронил" видео о покере: блогеры бьют тревогу

Новые правила видео-платформы YouTube по азартным играм вызвали серьезное беспокойство у создателей контента о покере. Ограничения, введенные в марте, уже привели к тому, что видео о покере приравниваются к другому игровому контенту, такому как онлайн-слоты. А это ведет к автоматическому возрастному ограничению.

Видео дня

Так, ветеран покерного контента Кевин Мартин, более известный как KMart, в серии постов в X рассказал о главных проблемах. Он проиллюстрировал сообщение и изображением надгробной плиты, намекая на смерть такого контента на YouTube.

Главное, о чем нужно знать

Видео о покере теперь доступны только пользователям старше 18 лет. 99,8% аудитории KMart и так совершеннолетние, но проблема для просмотра теперь необходимо быть залогиненным в аккаунт .

. Это существенно снижает охват и, по мнению Мартина, негативно в лияет на рекомендации алгоритмов, из-за чего видео, которые раньше набирали десятки тысяч просмотров, теперь остаются незамеченными.

и, по мнению Мартина, негативно в алгоритмов, из-за чего видео, которые раньше набирали десятки тысяч просмотров, теперь остаются незамеченными. Многие создатели роликов столкнулись с принудительным отключением монетизации , а потому не могут зарабатывать на своих видео напрямую, без продакт-плейсмента и внутрненней рекламы.

, а потому не могут зарабатывать на своих видео напрямую, без продакт-плейсмента и внутрненней рекламы. Ключевая проблема, по мнению многих криэйторов, заключается в том, что YouTube применяет одни и те же правила ко всем азартным играм без разбора .

. Ютуберы приветствуют меры по защите несовершеннолетних от игр, основанных на чистой удаче, они утверждают, что покер – игра, основанная на навыках, а потому заслуживает особого отношения .

. В ответ на изменения некоторые блогеры пытаются адаптироваться, добавляя в свои видео больше аналитики и комментариев, чтобы соответствовать требованиям платформы к "не-автоматическому" контенту. Но, как заявил Мартин, для многих создателей видео о покере работа может быть окончена.

Правила YouTube для букмекеров и покера: что изменилось

Полностью запрещен азартный контент для пользователей моложе 18 лет и тех, кто не вошел в учетную запись. Блокировка касается рекламных объявлений, видео от блогеров, а также онлайн-стримов.

азартный контент для пользователей моложе 18 лет и тех, кто не вошел в учетную запись. Блокировка касается рекламных объявлений, видео от блогеров, а также онлайн-стримов. Блокируется показ видео с логотипами и демонстрацией игр, которые проводятся на сайтах, не прошедших проверку Google.

видео с логотипами и демонстрацией игр, которые проводятся на сайтах, не прошедших проверку Google. Ограничены в показах все видео, имеющие контент о нелегальных онлайн-казино . Нелегальность учитывается для каждой конкретной страны отдельно.

все видео, имеющие контент о нелегальных онлайн-казино Нелегальность учитывается для каждой конкретной страны отдельно. Удаляются все видео с упоминаниями "гарантированного выигрыша" или компенсаций ставок.

или компенсаций ставок. Платформа изменила политику еще с 19 марта 2025 года, теперь криэйторы имеют дело с последствиями этого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее YouTube начал ограничивать ролики по игре Balatro. Это офлайновый компьютерный покер-декбилдер, в котором нет реального гемблинга и даже донатов, но видеосервис воспринял ее как "пропаганду онлайн-казино".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!