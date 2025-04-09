YouTube ополчился на популярную игру из-за "пропаганды казино": разработчик возмущен

После обновления политики по контенту с азартными играми YouTube начал ограничивать ролики по игре Balatro. Это офлайновый компьютерный покер-декбилдер, в котором нет реального гемблинга и даже донатов, но видеосервис воспринял ее как "пропаганду онлайн-казино".

Видео дня

Автор канала Balatro University, посвященного игре, рассказал, что видео ограничивают выборочно, а апелляции остаются без объяснений. Разработчик Balatro под псевдонимом LocalThunk эмоционально отреагировал на такие сообщения.

Он высказался по этому поводу в Bluesky, написав: "Отличная работа – теперь дети защищены от знания, что такое "каре" (четыре карты одного ранга. – Ред.), зато и дальше могут смотреть, как открывают кейсы в CS:GO (нелегально зарабатывают на онлайн-игре Counter-Strike: Global Offensive. – Ред.)".

Видео по игре массово получают возрастные ограничения, якобы за "изображение или продвижение азартных игр". Проблема началась после обновления правил YouTube от 19 марта. Теперь ролики, в которых хоть как-то упоминаются казино или азартные приложения, автоматически попадают под фильтр.

Предполагалось, что это затронет только видео, в которых идет речь о реальных ставках или других денежных вложениях. Но на практике оказалось, что это не так. Дело в том, что Balatro – это офлайн-игра игра в жанре Roguelike, основанная на правилах покера. Визуально она действительно напоминает казино, но по сути им не является.

Balatro удостоилась множества наград, а совсем недавно обогнала Black Myth Wukong и Astro Bot, став триумфатором GDC Awards. Помимо этого, в феврале 2025 года игра была популярнее Baldurʼs Gate 3 на Steam Deck.

Это, к слову, уже не первый случай, когда Balatro ошибочно принимают за азартную игру. Ранее европейская рейтинговая организация PEGI выдала игре рейтинг 18+, несмотря на отсутствие азартных механик. Позже там признали ошибку и убрали ограничение.

Как сообщал OBOZ.UA, американский миллиардер, основатель и бывший директор игорной империи Wynn Resorts Стив Винн может профинансировать покупку американского подразделения китайской соцсети TikTok – дочерней компании китайского холдинга ByteDance. Это вызвало подозрения, что видеоплатформа в США может обзавестись гемблинг-функционалом, однако, скорее всего, это только слухи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!