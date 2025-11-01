YouTube расширит правила для азартных игр: под удар попали NFT и игровые скины

Видеоплатформа YouTube анонсировала очередное ужесточение своих правил, касающихся онлайн-казино и гемблинга в целом. Новые изменения расширяют уже существующие нормы на использование а азартных играх игровых скинов, "косметики" (внешний вид персонажа, оружия или других объектов, не влияющий на игровой процесс) или NFT, которые имеют ценность. Такие инструменты часто используют "серые" сайты, подменяя ими ставки на реальные деньги.

Изменения вступают в силу 17 ноября 2025 года. Об этом говорится в официальном блоге YouTube.

Указано, что обновления направлены на адаптацию правил к новым цифровым трендам (например, ставки в цифровых товарах) и приведение контента для взрослых в соответствие с общими отраслевыми стандартами.

Что изменится: главное

YouTube расширяет сферу применения своих правил в отношении азартных игр

Расширение запрета на онлайн-гемблинг : существующее правило запрещает контент, который направляет зрителей на сайты или приложения для онлайн-гемблинга, не сертифицированные Google . Запрет будет расширен и теперь будет охватывать онлайн-гемблинг с использованием дополнительных предметов, имеющих денежную стоимость , включая цифровые товары (например, скины, внутриигровая косметика, NFT).

: существующее правило запрещает контент, который направляет зрителей на сайты или приложения для онлайн-гемблинга, . Запрет будет расширен и теперь будет охватывать онлайн-гемблинг с использованием , включая (например, скины, внутриигровая косметика, NFT). Контент с социальными казино: контент, который изображает, продвигает или облегчает доступ к сайтам "социальных казино" (игры в стиле казино, где не ставятся и не выводятся реальные деньги), теперь будет ограничен по возрасту.

Помимо существующих правил в отношении жестокого игрового контента, YouTube вводит дополнительное возрастное ограничение для определенной узкой категории видео. Под ограничения попадает игровой контент, который демонстрирует реалистичных человеческих персонажей и при этом фокусируется на сценах пыток или сценах массового насилия в отношении мирных жителей.

Что такое "цифровые товары" на YouTube?

Под "цифровыми товарами" (digital goods) YouTube понимает виртуальные предметы и активы, которые сами по себе не являются реальными деньгами, но имеют реальную денежную стоимость или могут быть обменены на деньги или другие ценные предметы вне игры.

Согласно новому правилу, YouTube запрещает контент, который продвигает или направляет зрителей на сайты, позволяющие делать ставки на результаты игр с использованием таких товаров. По сути, платформа борется с "серым рынком" гемблинга, где ставки делаются не долларами или гривнями, а виртуальными предметами, которые легко конвертируются в валюту, особенно распространенную среди молодежи и игрового сообщества.

Что это означает для создателей контента

YouTube ожидает, что большинство каналов не почувствуют существенного влияния, но важно подготовиться к изменениям до их вступления в силу.

Контент, загруженный до 17 ноября 2025 года, который нарушает новые правила, может быть удален или ограничен по возрасту . Такое видео не приведет к получению страйка (предупреждения) на канале.

. Такое видео (предупреждения) на канале. Видео с возрастным ограничением останутся доступными для аудитории 18+.

У блогеров есть время до 17 ноября, чтобы отредактировать свои видео : изменить описание, использовать инструменты обрезки или размытия во встроенном редакторе YouTube.

: изменить описание, использовать инструменты обрезки или размытия во встроенном редакторе YouTube. В случае удаления или возрастного ограничения контента создатель контента получит уведомление по электронной почте и всегда сможет подать апелляцию, если не согласен решением.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине Министерство молодежи и спорта вместе с государственным регулятором азартных игр "ПлейСити" разъяснили обновленные правила рекламы азартных игр для спортивных медиа и федераций. Отмечается, что это должно обеспечить безопасность болельщиков и сохранить честность и доверие в спорте.

