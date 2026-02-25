'Ювентус' попытается отыграться против 'Галатасарая': коэффициенты букмекеров на напряженный матч Лиги чемпионов

В матче 1/16 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Галатасарай" букмекеры видят наиболее вероятным кандидатом на победу хозяев встречи "Ювентус". В то же время, коэффициенты показывают, что "Галатасарая" в целом больше шансов на выход в 1/8.

Об этом свидетельствуют данные vbet. На результат матча действуют такие коеффициенты:

"Ювентус" – 1.48 (эквивалентно шансам около 67,6%);

ничья – 5.50 (около 18,2%);

"Галатасарай" – 6.20 (примерно 16,3%).

Важно учитывать, что сумма шансов превышает 100%. Это не ошибка. Такая практика является стандартной для букмекеров. Разница в процентах отображает маржу (или "виго"), которую и закладывают в коэффициенты.

В то же время, на проход в чемпионате для "Ювентуса" действует коэффициент 4.30. Для "Галатасарая" – 1.22.

"Ювентус" – "Галатасарай" 25 февраля: что нужно знать

Этот матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА имеет повышенное напряжение, считают аналитики "Трибуны". Это повторная встреча. При первой "Галатасарай" одержал победу 5:2, и это создает серьезное давление на хозяев в ответном матче.

"Ювентус" теперь попытается переломить ситуацию после поражения в первом матче. При этом команда переживет непростой период. "Ювентус" столкнулся с серией неудач во всех турнирах, в последних матчах ему удалось получить лишь несколько положительных результатов.

Матч состоится 25 февраля в 22:00 в Турине. Поединок принимает "Ювентус Стэдиум". Арбитр – Жоау Пиньейру из Португалии.

Смотреть матч в Украине любители футбола смогут на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Турина пройдет на его канале "Megogo Футбол 4".

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению букмекеров, испанский "Реал" имеет более высокие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов в скандальном противостоянии с португальской "Бенфикой". На его общую победу действует коэффициент 1.05

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!