"Ювентус" сразится с "Аталантой": назван фаворит центрального матча 28 тура Серии А

В центральном матче 28 тура чемпионата Итали по футболу встретятся туринский "Ювентус" и "Аталанта" из Бергамо. Матч состоиться 9 марта на поле "Ювентуса" в 21:45 по киевскому времени. После 27 игр "Аталанта" занимает 3 место, имея 55 очков, "Ювентус" же идет прямо за ней – на 4-м, с отставанием в 3 очка. Таким образом, победа в матче позволит туринцам не только сравнятся с "Богиней", но и остаться в чемпионской гонке. Фаворитом же встречи букмееры видят именно "Ювентус" – на его победу дают коэффициент 2.53, а на "Аталанту" – 2.97.

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Меньше всего букмекеры верят в ничейный исход поединка. На это действует коэффициент 3.25.

Впрочем, самым вероятным счетом букмекеры видят 1:1 – на него действует коэффициент 5.60. А кроме того:

0:0 – 8.80;

1:0 (победа "Ювентуса") – 9.00;

0:1 (победа "Аталанты") – 9.70.

Меньше всего букмекеры верят в победу "Аталанты" со счетом 3:2 на это действует коэффициент 25.00. А кроме того:

3:2 (победа "Ювентуса") – 24.00;

0:3 (победа "Аталанты") – 23.00.

В целом, к матчу команды подходят с разным настроением. Так:

"Ювентус" победил в последних 5 игр из 5, а за последние 7 матчей добыл 6 побед при 1 поражении.

"Аталанта" же в последних 5 матчах побеждала лишь 2 раза, а еще 3 матча свела к ничьей.

Как сообщал OBOZ.UA, главным же фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25 букмекеры видят мадридский "Реал". На его победу в турнире они дают коэффициент 4.33 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в нидерландский "Фейенорд" – на его победу дают коэффициент 201.00.

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