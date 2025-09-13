"Ювентус" сразится с "Интером": букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии

В рамках 3 тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" сыграет против миланского "Интера". Букмекеры видят фаворитом встречи миланцев – однако минимальными: на их победу действует коэффициент 2.80, тогда как на туринцев – 2.82.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.05. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу любой из команд.

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.00. А кроме того:

0:0 – 7.40;

1:0 (победа "Ювентуса") – 8.80;

0:1 (победа "Интера") – 8.80.

Меньше всего верят в победу "Интера" со счетом 3:2. Для нее действует коэффициент 30.00.

Игра пройдет 13 сентября на поле "Ювентуса". Начало – 19:00.

После первых двух туров "Ювентус" с 6 очками делит 1-4 места в турнирной таблице вместе с "Наполи", "Кремонезе" и "Ромой". На счету команды:

2 победы;

0 ничьих;

0 поражений;

3 забитых мяча;

0 пропущенных.

Интер с 3 очками делит 6-10 места вместе с "Комо", "Болоньей", "Миланом" и "Лацио". На его счету:

1 победа;

0 ничьих;

1 поражение;

6 забитых мячей;

2 пропущенных.

