"Ювентус" сразится с МанСити на Клубном чемпионате мира: кого букмекеры считают фаворитом
В матче 3 тура Клубного чемпионата мира по футболу итальянский "Ювентус" сыграет с английским "Манчестер Сити" (МанСити). Букмекеры видят фаворитом пары англичан – на их победу действует коэффициент 1.84, тогда как на команду из Италии – 4.45.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.65. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Ювентуса".
Тем не менее, самым вероятным счетом аналитики считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.20. А кроме того:
- 0:1 (победа МанСити) – 7.50;
- 0:2 (победа МанСити) – 8.40;
- 1:2 (победа МанСити) – 8.90;
- 0:0 – 9.20.
Меньше всего же верят в победу "Ювентуса" со счетом 3:0 – для него действуют коэффициенты 33.00. А также:
- 3:2 (победа "Ювентуса") – 30.00;
- 3:1 (победа "Ювентуса") – 27.00;
- 2:3 (победа МанСити) – 22.00.
Игра пройдет 26 июня. Начало – 22:00 по Киеву.
После 2 туров "Ювентус" и МанСити занимают 1 и 2 места в группе G. Обе команды имеют по 6 очка. При этом:
- Разница мячей у обеих команд одинаковая – 8.
- "Ювентус" имеет перевес за счет большего количества забитых голов – 9 против 8.
В первых 2-х играх и "Ювентус", и МанСити победили других участников группы – марокканский "Видад" и "Аль-Айн" из ОАЭ. Так:
- "Ювентус" одержал победы 5:0 над "Аль-Айном" и 4:1 над "Видадом".
- МанСити – 2:0 над "Видадом" и 6:0 над "Аль-Айном".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!