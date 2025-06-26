"Ювентус" сразится с МанСити на Клубном чемпионате мира: кого букмекеры считают фаворитом

В матче 3 тура Клубного чемпионата мира по футболу итальянский "Ювентус" сыграет с английским "Манчестер Сити" (МанСити). Букмекеры видят фаворитом пары англичан – на их победу действует коэффициент 1.84, тогда как на команду из Италии – 4.45.

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На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.65. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Ювентуса".

Тем не менее, самым вероятным счетом аналитики считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.20. А кроме того:

0:1 (победа МанСити) – 7.50;

0:2 (победа МанСити) – 8.40;

1:2 (победа МанСити) – 8.90;

0:0 – 9.20.

Меньше всего же верят в победу "Ювентуса" со счетом 3:0 – для него действуют коэффициенты 33.00. А также:

3:2 (победа "Ювентуса") – 30.00;

3:1 (победа "Ювентуса") – 27.00;

2:3 (победа МанСити) – 22.00.

Игра пройдет 26 июня. Начало – 22:00 по Киеву.

После 2 туров "Ювентус" и МанСити занимают 1 и 2 места в группе G. Обе команды имеют по 6 очка. При этом:

Разница мячей у обеих команд одинаковая – 8.

"Ювентус" имеет перевес за счет большего количества забитых голов – 9 против 8.

В первых 2-х играх и "Ювентус", и МанСити победили других участников группы – марокканский "Видад" и "Аль-Айн" из ОАЭ. Так:

"Ювентус" одержал победы 5:0 над "Аль-Айном" и 4:1 над "Видадом".

МанСити – 2:0 над "Видадом" и 6:0 над "Аль-Айном".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.

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