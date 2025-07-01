"Ювентус" сразится с "Реалом": назван фаворит на выход в 1/4 Клубного чемпионата мира
В матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира мадридский "Реал" встретится с туринским "Ювентусом". Букмекеры видят фаворитом пары испанцев – на их победу действует коэффициент 1.85, тогда как на команду из Италии – 4.90.
На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.85. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу "Ювентуса".
Тем не менее, самым вероятным счетом аналитики считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.30. А кроме того:
- 2:1 (победа "Реала") – 9.10;
- 2:0 (победа "Реала") – 9.30;
- 1:0 (победа "Реала") – 9.50.
Меньше всего же верят в победу "Ювентуса" со счетом 3:0 – для него действуют коэффициенты 32.00. А также:
- 3:2 (победа "Ювентуса") – 26.00;
- 1:3 (победа "Ювентуса") – 24.00.
Игра пройдет 1 июля. Начало – 22:00 по Киеву.
Отметим: победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с победителем матча "Борруссия – Монтеррей".
В настоящее время уже сыграно 6 четвертьфинальных матчей. Их результаты:
- Палмейрас – Ботафого – 1:0.
- Бенфика – Челси – 1:4.
- ПСЖ – Интер Майами – 4:0.
- Фламенго – Бавария – 2:4.
- Интер Милан – Флуминенсе – 0:2.
- Манчестер Сити – Аль-Хиляль – 3:4.
Таким образом, уже сформиловалис 3 пары четвертьфиналистов. Это:
- Палмейрас – Челси.
- Флуминенсе – Аль-Хиляль.
- ПСЖ – Бавария.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в мае.
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