Забарный снова станет чемпионом? Букмекеры назвали главного фаворита чемпионата Франции

По мнению букмекеров, ПСЖ, за который играет игрок сборной Украины Илья Забарный, имеет наивысшие шансы выиграть французскую Лигу 1 сезона 2026/27. На то, что парижане защитят свой титул, действует коэффициент 1.13 – самый низкий из всех участников турнира.

На втором месте, по данным vbet, идет "Марсель". Для него установлен коэффициент 13.00.

Для "Монако" установлен коэффициент 17.00. Также хоть сколько "рабочими" можно назвать шансы:

"Лилля", для которого действует коэффициент 21.00;

"Ланса" – 21.00;

"Лиона" – 26.00.

Для остальных команд действуют намного более низкие коэффициенты. Они составляют от 81.00 до 1001.00.

В то же время, "Ле-Ман" считается наиболее вероятным претендентом на вылет – на это действует коэффициент 2.10. Также высокие шансы оказаться во Лиге 2 имеют:

"Анже" – 2.20;

"Труа" – 2.20;

"Гавр" – 4.00;

"Брест" – 4.00;

"Осер" – 5.00;

"Париж" – 5.50;

"Лорьян" – 5.50.

Меньше всего шансов вылететь имеет "ПСЖ". На это действует коэффициент 1001.00.

Сезон в Бундеслиге стартует 21 августа. В 1-м туре сыграют:

"Марсель" – "Страсбур";

"Ланс" – "Осер";

"Ле-Ман" – "Брест";

"Ницца" – "Лорьян";

"Тулуза" – "Лион";

"Труа" – "Париж";

"Анже" – "Лилль";

"Гавр" – "Монако";

"ПСЖ" – "Ренн".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

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