Забрали деньги и вывели в наручниках: почему женщина оказалась в полиции после выигрыша в казино

Курьезный и в то же время поучительный инцидент произошел в американском штате Пенсильвания. 69-летняя жительница города Эсбери (штат Нью-Джерси) сорвала немалый джекпот в игровом автомате, однако вместо празднования победы её под конвоем вывели из заведения, а деньги конфисковали.

В полиции Пенсильвании сообщили, что инцидент произошел в казино Hollywood Casino в городе Грантвилл. Как выяснилось, женщина стала жертвой собственного решения, принятого несколько лет назад.

Почему победительницу сдали полиции

Около 16:00 31 мая администрация заведения срочно вызвала полицию штата Пенсильвания. Охране удалось опознать женщину прямо у игрового автомата, где она только что выиграла главный приз. Проверка по базам данных показала, что эта гостья числится в списке лиц, которым строго запрещено переступать порог игорных заведений. Причем в этот список она внесла себя добровольно.

Прибывшие по вызову правоохранители вывели 69-летнюю нарушительницу с территории казино. Поскольку она подписала официальный юридический отказ, её пребывание в заведении автоматически приравняли к незаконному проникновению на частную территорию.

Теперь американку ждет административное наказание — полиция уже готовит штраф за нарушение границ частной собственности (trespassing).

Что касается сорванного джекпота, то, согласно правилам Совета по контролю за азартными играми Пенсильвании, любые выигрыши лиц, включенных в черный список, подлежат безусловной конфискации. Обычно эти деньги изымаются государством в пользу фондов борьбы с лудоманией. Казино Hollywood Casino пока воздерживается от дополнительных комментариев для прессы.

Что такое программа самоисключения

Совет по контролю за азартными играми предлагает специальные программы самоисключения. Это эффективный инструмент для людей, у которых есть проблемы с игровой зависимостью (лудоманией) и которые хотят защитить себя от искушения. Основные правила программы:

человек может добровольно внести себя в "черный список" на определенный срок: 1 год, 5 лет или пожизненно;

пока выбранный срок ограничения не истечет, удалить своё имя из списка невозможно;

женщина, задержанная в Грантвилле, оформила себе такой отказ от азартных игр еще в 2019 году.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине резко возросло количество людей, воспользовавшихся механизмом блокировки доступа к азартным играм. Только за первые четыре месяца 2026 года в реестр самоограничения через специальную платформу внесли более 3000 человек.

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