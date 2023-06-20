"Задержание" украинского дипломата в Швейцарии: в МИДе рассказали, правда ли

В сети 20 июня начала распространяться информация о якобы задержании украинского дипломата в Швейцарии. Сообщалось о якобы попытке украинцем осуществить финоперацию по депозитным счетам бывшего финучреждения Credit Suisse.

Видео дня

Однако в комментарии OBOZREVATEL пресс-служба Министерства иностранных дел Украины заявила, что сейчас украинские дипломаты, работающие в дипломатических учреждениях в Швейцарии, на месте. Они штатно выполняют свои обязанности.

То же самое отметили министерству в полиции Швейцарии. Последние заявили, что им не известно о каких-либо задержаниях украинских граждан.

"Видели информацию в одном украинском СМИ о якобы задержании украинского дипломата в Швейцарии. Все украинские дипломаты, работающие в дипломатических учреждениях Украины в Швейцарии, на месте; штатно выполняют свои обязанности. Более того, на наше обращение швейцарская федеральная полиция сообщила, что ей не известно о каких-либо задержаниях украинских граждан. Проверяем информацию дальше", – отметили в МИД.

Ранее ряд СМИ сообщил о задержании в Швейцарии украинского дипломата/дипломатки из-за финансовых операций, якобы находящихся на контроле Министерства финансов США. Сообщение "источников" этих ресурсов также содержало странный тезис о том, что задержанного дипломата "передали посольству США" – такая процедура является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и невозможна ни в одном государстве мира.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, швейцарские власти решили поддержать украинских беженцев при их возвращении домой и компенсировать расходы на билеты, жилье и питание. Сумма выплат составляет от 250 (10247 грн) до 2000 франков (81969 грн).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!