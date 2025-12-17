Задержаны 26 человек и изъято $10 000: в Швейцарии разоблачили подпольную игорную сеть

В Швейцарии разоблачили подпольную игорную сеть с двумя нелегальными залами, где без лицензий работали слот-автоматы и покерный стол. Во время рейдов изъяли более 20 тысяч франков наличных (более $10 000), а организатору схемы грозит до пяти лет заключения.

Об этом сообщает SBC News. Во время проверок правоохранители обнаружили два незаконных игорных помещения в коммуне Уцнах (кантон Санкт-Галлен).

Внутри работали два слот-автомата и полноценный покерный стол, а доступ к играм имели посетители без каких-либо ограничений или лицензий. Кроме этого, в рамках расследования были проведены дополнительные обыски по двум адресам в Санкт-Галлене и Цюрихе, где следователи изъяли электронные устройства, финансовые документы и другие доказательства незаконной деятельности.

На момент рейда в помещениях находились 26 человек, из которых 20 допросили непосредственно на месте. Одного из фигурантов следствия регулятор назвал "местным менеджером" нелегальной сети – именно его считают ключевым звеном в организации подпольного бизнеса.

Во время обысков правоохранители изъяли более 10 000 швейцарских франков наличными. Еще около 10 000 франков нашли в автомобиле главного подозреваемого, после чего провели обыск по месту его жительства. В случае доказательства вины мужчине грозит до пяти лет лишения свободы или значительный денежный штраф.

Швейцария имеет одну из самых строгих систем регулирования азартных игр в Европе. В 2019 году в стране вступил в силу обновленный Федеральный закон об азартных играх, который четко разграничил полномочия регуляторов и значительно ужесточил контроль.

Наземные казино находятся под надзором федеральных властей, тогда как ставки на спорт и некоторые виды игр контролируются кантонами. Онлайн-казино разрешены исключительно для лицензированных операторов, которые имеют прямую связь с наземными казино. В то же время лотереи и крупные межкантональные азартные игры остаются монополией двух национальных операторов.

Любая деятельность вне этой системы считается серьезным правонарушением. Швейцарское законодательство предусматривает жесткое наказание за организацию азартных игр без лицензии. Кроме реальных сроков заключения, суд может назначить крупные штрафы, конфискацию имущества и запрет на ведение предпринимательской деятельности в сфере развлечений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за шесть месяцев государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити" наложило 67,2 млн грн штрафов на 14 блогеров, сайтов и медиа за незаконную рекламу азартных игр. Нарушением считается любой контент, демонстрирующий ставки, выигрыши, бонусы или маскирующий рекламу под личный опыт, а штрафы за такие действия достигают миллионов гривен.

