Закон Трампа может убить игорную индустрию в США: что разозлило игроков

Подписанный Дональдом Трампом налоговый закон, который сам он назвал "большим и хорошим", вызвал резкое недовольство среди азартных игроков и представителей игорной индустрии. Причина – новое налоговое положение, ограничивающее списание проигрышей до 90% выигрышей. Оно вступит в силу в 2026 году и может больно ударить по карману как профессионалов, так и обычных игроков.

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Об этом сообщает Axios, ссылаясь на налоговых аналитиков и представителей индустрии. По предварительным оценкам Бюджетного управления Конгресса, новая норма позволит правительству собрать до 1 миллиарда долларов дополнительных поступлений.

Ранее игроки могли списывать с дохода 100% своих проигрышей. Но по новому правилу, даже если человек выиграл и проиграл одинаковую сумму – например, по $100 000 – он вынужден будет платить налог с "бумажной" прибыли в $10 000. "Могут быть случаи, когда налоговое обязательство превышает фактическую прибыль", – объяснил эксперт Налогового фонда Гарретт Уотсон.

Игроки уже реагируют. Профессиональный покерист Фил Гальфонд написал, что нововведение "может положить конец профессиональным азартным играм в США". Пользователи X, особенно фанаты азартных компаний FanDuel и DraftKings, массово выражают сомнения относительно продолжения игры после вступления закона в силу.

"Это вызывает ярость. Люди чувствуют себя преданными", – сказал Axios исполнительный директор Международного института игр UNLV Бретт Абарбанель.

По его словам, эмоциональная реакция в сети является свидетельством глубокого разочарования. Наибольшее возмущение вызывает сам факт, что налоговая модель меняется для миллионов людей, которые делают ставки регулярно.

"Этот вопрос будет оставаться болезненным и во время избирательной кампании 2026 года, если политики не вмешаются. Возмущение может усилиться, когда люди на собственном опыте почувствуют последствия во время налогового сезона", – предполагает Абарбанель.

В ответ на общественное недовольство некоторые законодатели уже предложили отменить предложенную норму. Конгрессвумен-демократка Дина Титус представила "Закон о справедливых ставках" (FAIR Bet), который предусматривает возвращение возможности полностью списывать азартные проигрыши с выигрышей. Инициативу уже поддержали некоторые ее коллеги – как однопартийцы, так и республиканцы.

Представители индустрии также поддерживают идею Титус. В DraftKings и Американской ассоциации азартных игр заявили о готовности сотрудничать с правительством для "восстановления справедливого налогового режима".

В то же время республиканцы в финансовом комитете Сената признали, что налоговое положение прошло переговоры "почти незаметно". Сенатор Том Тиллис назвал это "плохой политикой" и признался, что был настолько сосредоточен на других вопросах, что не заметил эту норму.

Как уже сообщал OBOZ.UA, валовые доходы от азартных игр в американском штате Неваде снижаются. За май 2025 года игорные заведения штата принесли 1,29 млрд долларов США, что на 2% меньше, чем в мае прошлого года. Еще более заметное падение зафиксировано на главном игорном направлении – Лас-Вегас-Стрип, который является самой известной площадкой казино.

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