"Закрыла глаза и выиграла": женщина сорвала джекпот в лотерее благодаря случайному выбору

Женщина выиграла более 200 тысяч долларов в лотерею, выбрав числа случайно – просто закрыла глаза и указала на них, и это принесло ей джекпот. После уплаты налогов она получила около 150 тысяч долларов и признается, что до сих пор не может поверить в свой выигрыш, хотя всегда чувствовала, что когда-то ей повезет.

Об этом пишет People. Однажды, Дороти Честер решила изменить свой подход к игре в лотерею, вместо привычных комбинаций или "счастливых чисел" она сделала то, что сама называет экспериментом.

Она просто закрыла глаза и наугад указала на числа в билете. "Я выбрала свои номера, просто закрыв глаза и указав на них, это был первый раз, когда я попробовала это", – рассказала она. Этот, казалось бы, случайный жест и принес ей джекпот – 212 371 доллар.

Когда женщина поняла, что ее билет выигрышный, она не смогла сразу осознать, что произошло. "Это до сих пор кажется сюрреалистичным", – призналась она. По ее словам, реакция была настолько эмоциональной, что она даже начала заикаться от шока. Ведь шанс выиграть, угадав все пять чисел, составлял примерно 1 к 962 598.

Несмотря на случайность выбора, у этой истории есть еще один интересный момент – внутреннее предчувствие. Дороти говорит, что всегда верила в свою победу. "Я всегда говорила себе, что однажды я выиграю в лотерею", – вспоминает она.

И, как оказалось, эта уверенность вместе со случайностью дала неожиданный результат. Свой выигрыш женщина получила в штаб-квартире лотереи. После уплаты всех налогов она фактически получила на руки чуть больше 150 тысяч долларов.

