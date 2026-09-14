Закрыли все нелегальные игорные заведения: в каком регионе Украины не осталось подпольных казино

В Хмельницком и области прекратили деятельность все известные правоохранительным органам нелегальные игорные заведения. Организаторам разоблаченных заведений предъявили подозрение, а уголовные дела уже передаются в суд.

Об этом в эфире местного телевидения заявил начальник полиции Хмельницкой области Иван Ищенко. Он заверил, что полиция будет реагировать на любые попытки возобновить работу закрытых заведений или открыть новые.

Ликвидация подпольного бизнеса и разоблачение синдиката

По словам главы областной полиции, борьба с подпольными казино и залами игровых автоматов стала одним из приоритетных направлений его работы из-за многочисленных жалоб местных жителей.

"Могу сказать, что они практически ликвидированы. Все заведения, которые были нам известны в области и областном центре, сейчас уже не работают", – подчеркнул Иван Ищенко.

Одно из последних разоблаченных подпольных заведений функционировало в Волочиске. Его работу организовала 63-летняя местная жительница, а среди клиентов были жители соседних населенных пунктов.

"Мы знаем, что за ней стояли еще определенные лица, в отношении которых ведется оперативная работа, чтобы полностью ликвидировать весь этот синдикат", – отметил глава полиции Хмельницкой области.

Причины длительной работы нелегальных заведений

Иван Ищенко также откровенно прокомментировал причины, по которым подпольный игорный бизнес годами мог функционировать, несмотря на запрет закона.

"Они начинают работать, когда им каким-то образом дают добро, можно так завуалированно сказать. Сейчас у нас жесткая позиция по этому поводу", – подчеркнул чиновник.

По его словам, полиция в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными структурами и прокуратурой области будет реагировать на любые попытки возобновить работу закрытых заведений или открыть новые.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черновицкой области будут судить восьмерых участников преступной группы, организовавших в регионе сеть подпольных игорных заведений. Общая сумма отмытых средств от такой деятельности превысила 4 млн грн.

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