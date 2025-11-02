Получателям выплат запретили играть в азартные игры: Бразилия приняла решение

В Бразилии ужесточают правила для получателей социальной помощи, теперь они не смогут делать ставки на легальных платформах. SPA (Секретариат по выигрышам и ставкам) продлила срок действия запрета на 30 дней, давая операторам время настроить блокировку счетов и контроль за выполнением ограничений.

Об этом сообщает iGamingBusiness. Запрет касается получателей программ, таких как Bolsa Família и Continuous Benefit Payment.

Они не могут использовать средства социальной помощи для ставок с фиксированными коэффициентами. Ранее Верховный федеральный суд ограничивал только использование соцпомощи для азартных игр, а новые правила SPA фактически распространяют ограничения на все участие в ставках.

Отраслевые эксперты и организации предупреждают, что полный запрет может подтолкнуть людей к нелегальным операторам. По данным Национальной ассоциации игр и лотерей (ANJL), около 45% получателей соцпомощи планируют искать альтернативные пути для ставок на черном рынке.

Цель SPA – защитить уязвимых граждан от финансовых проблем и зависимости от азартных игр. Операторам предоставлено время для технической настройки блокировки счетов и проверки статуса клиентов, чтобы ограничения работали на практике.

Эксперты отмечают, что без контроля за нелегальным рынком эффект запрета может быть ограниченным, а пользователи все равно найдут способ делать ставки вне легальных платформ. Продление срока на 30 дней означает, что SPA дает операторам больше времени на техническую реализацию процедур (поиск и блокировку связанных профилей, настройку систем верификации и т.д.).

Но если одновременно не будут проведены профилактические мероприятия – просветительские кампании и усиление контроля за нелегальными операторами – риск роста теневого рынка будет оставаться высоким. Также возможны юридические обжалования от игроков отрасли и заинтересованных организаций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, повышение налогов на букмекеров в Великобритании может привести к потере до 40 000 рабочих мест и до £3 млрд убытков для экономики. Легальные операторы предупреждают, что это ослабит их конкуренцию и повлечет массовую утечку игроков на нелегальные платформы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!