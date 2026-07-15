Зарабатывали на нелегальных онлайн-казино почти два года: в Украине будут судить "азартных" дельцов

В Украине завершили расследование в отношении группы дельцов, которая почти два года незаконно организовывала азартные игры через интернет без соответствующей лицензии. Обвинительный акт в отношении шестерых участников уже передан в суд, еще один фигурант объявлен в розыск.

Об этом сообщили в Территориальном управлении Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области. По данным следствия, схему организовали двое жителей Львовской области вместе с жителем Киева.

К работе они привлекли еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование нелегального игорного бизнеса. Участники группы распределили между собой обязанности, что позволяло непрерывно принимать ставки и предоставлять доступ к азартным играм через интернет.

В БЭБ отмечают, что нелегальный бизнес работал с февраля 2023 года по ноябрь 2024 года. Все это время фигуранты, по версии следствия, систематически получали прибыль от проведения азартных игр без лицензии, которая является обязательной в соответствии с украинским законодательством.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины – незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, совершенная организованной группой. Если суд признает дельцов виновными, им грозит штраф от 680 тыс. до 850 тыс. грн, а также запрет занимать определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с организацией азартных игр, сроком до трех лет.

В БЭБ также сообщили, что материалы в отношении седьмого участника уголовного производства выделены в отдельное производство, поскольку он скрывается от следствия и находится в розыске. Процессуальное руководство по делу осуществляла Львовская областная прокуратура, оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве закрыли нелегальные покерные клубы. Этот бизнес приносил организаторам миллионы гривен.

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